В сети появились новые детали по делу об избиении мужчин в Самборском ТЦК

Співробітник Самбірського ТЦК знущається з чоловіка. Фото: скриншот

По делу об избиении мужчин и угрозам им оружием двум сотрудникам Самборского ТЦК и СП Львовской области вручены подозрения. Им грозит до десяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает Краина.

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Отмечается, что по данным следствия, работники ТЦК не имели права содержать как минимум двух мужчин — харьковчанина и криворожанина, задержанных пограничниками при попытке пересечения границы с Польшей.

Так, одного мужчину держали в военкомате 10 дней, другого — 7. За избиение же сотрудникам ТЦК грозит до десяти лет лишения свободы.

Харьковчанин в крови успел запечатлеть следы издевательств в Самборском ТЦК. Фото: Краина

"Оба мужчины спали на досках, их не выводили на улицу, кормили объедками, избивали и не оказывали медицинскую помощь. Телефоны отобрали, но им удалось передать видео, которое попало в соцсети. Причем полиция все знала, они в сговоре с ТЦК", — цитирует издание источник в прокуратуре Львовской области.

Он добавил, что таких случаев много.

"С недавних пор на границе начали избирательно задерживать "белобилетчиков" и направлять в ближайшие полицейские участки и военкоматы для "выяснения обстоятельств", как они получили справки о непригодности. Там их прессуют, чтобы отправить на фронт. Так делают, впрочем, не со всеми, а с теми, кто не смог все "решать" на границе", — отмечает источник.

В Западном ГНСУ заявили, что не отправляют белобилетчиков в ТЦК, а в ДБР отметили, что мужчины пытались пересечь границу незаконно.

Комментарии общественности

Большинство пользователей соцсети возмущаются действиями военных и призывают их отправить на фронт. Один из комментаторов отмечает, что подобное поведение обычно для Старого Самбора, со ссылкой на свой собственный опыт взаимодействия с пьяным полицейским. Еще один спрашивает, почему следует расследовать подобную ситуацию, когда военный ставит дуло пистолета к голове человека.

"Вы шутите? То есть вы считаете, что нужно разбираться в ситуации, в которой ваш подчиненный к спокойному мужчине ставит дуло пистолета", — возмущается Аленка Жихович из Самбора под постом Львовского ТЦК о "проверке инцидента".

Следующий пользователь выражает возмущение предусмотрительными случаями подобного произвола и призывает подвергнуть ответственности таких служащих. Некоторые, напротив, защищают военных и указывают на возможную провокацию.

"Прежде чем критиковать действия военных, подумайте, возможно их спровоцировали на такие действия. Наши ребята с запада гибнут, а здесь с востока беглецы провоцируют наших ребят", — возмущается Леся Ихнатевич из Самбора.

Что предшествовало

Напомним, что в сети распространили видео, на котором военные в помещении Самборского территориального центра комплектования и социальной поддержки Львовской области избивают мужчину и угрожают оружием. Начато расследование инцидента.

Также мы писали, что сотрудники ДБР задержали замруководителя и водителя одного из отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки Самборского района. Их обвиняют в избиении и незаконном содержании мужчины в помещении военкомата.