В мережі з'явились нові деталі у справі про побиття чоловіків у Самбірському ТЦК

Співробітник Самбірського ТЦК знущається з чоловіка. Фото: скриншот

У справі про побиття чоловіків та погрожування їм зброєю двом співробітникам Самбірського ТЦК та СП Львівської області вручено підозри. Їм загрожує до десяти років в'язниці.

Про це повідомляє Країна.

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Зазначається, що за даними слідства, працівники ТЦК не мали права утримувати як мінімум двох чоловіків — харків'янина та криворіжанина, яких затримали прикордонники при спробі перетину кордону з Польщею.

Так, одного чоловіка тримали в військкоматі 10 днів, іншого — 7. За побиття ж співробітникам ТЦК загрожує до десяти років позбавлення волі.

Харків'янин у крові встиг сфотографувати сліди знущань у Самбірському ТЦК. Фото: Країна

"Обидва чоловіки спали на дошках, їх не виводили на вулицю, годували недоїдками, били й не надавали медичної допомоги. Телефони відібрали, але їм вдалося передати відео, яке потрапило до соцмережі. Причому поліція все знала, вони у змові з ТЦК", — цитує видання джерело у прокуратурі Львівської області.

Він додав, що таких випадків багато.

"З недавніх пір на кордоні почали вибірково затримувати "білобілетників" і направляти до найближчих поліцейських дільниць і військкоматів для "з'ясування обставин", як вони отримали довідки про непридатність. Там їх пресують, щоб відправити на фронт. Так роблять, втім, не з усіма, а з тими, хто не зміг усе "вирішувати" на кордоні", — зазначає джерело.

У Західному ДПСУ заявили, що не відправляють білобілетників до ТЦК, а в ДБР зазначили, що чоловіки намагалися перетнути кордон незаконно.

Коментарі громадськості

Більшість користувачів соцмережі обурюються діями військових і закликають їх відправити на фронт. Один із коментаторів наголошує, що подібна поведінка є звичайною для Старого Самбора, з посиланням на свій власний досвід взаємодії з п'яним поліцейським. Ще один запитує, чому слід розслідувати подібну ситуацію, коли військовий ставить дуло пістолета до голови людини.

"Ви жартуєте? Тобто ви вважаєте, що потрібно розбиратися в ситуації, в якій ваш підлеглий до спокійного чоловіка ставить дуло пістолета", — обурюється Оленка Жихович із Самбору під постом Львівського ТЦК про "перевірку інциденту".

Наступний користувач висловлює обурення передбачливими випадками подібної сваволі й закликає піддати відповідальності таких службовців. Дехто, навпаки, захищає військових і вказує на можливу провокацію.

"Перш ніж критикувати дії військових, подумайте, можливо їх спровокували на такі дії. Наші хлопці із заходу гинуть, а тут зі сходу втікачі провокують наших хлопців", — обурюється Леся Іхнатевич із Самбора.

Що передувало

Нагадаємо, що в мережі поширили відео, на якому військові в приміщенні Самбірського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Львівської області б'ють чоловіка та погрожують йому зброєю. Розпочато розслідування інциденту.

Також ми писали, що співробітники ДБР затримали заступника керівника та водія одного з відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбірського району. Їх звинувачують у побитті та незаконному утриманні чоловіка у приміщенні військкомату.