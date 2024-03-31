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В одном из львовских парков открыли спортивные локеры — детали

31 марта 2024 15:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В одном из львовских парков открыли спортивные локеры — детали
Спортивные локеры. Фото: Львовский горсовет
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львове в Стрыйском парке установили первые в городе бесплатные спортивные локеры. Ими смогут воспользоваться все посетители локации.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

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Спортивные локеры в Стрыйском парке

"PUMA UKRAINE вместе со Львовским городским советом и ОО "PROBIG" установили первые во Львове бесплатные спортивные локеры, доступные всем посетителям локации", — говорится в сообщении.

Локеры
Локеры в Стрыйском парке. Фото: Львовский горсовет

В горсовете объяснили, что это специальный контейнер, который предоставляет функционал переодевалке спортивному залу за его пределами.

Там можно комфортно переодеваться, оставить вещи в камере хранения с кодовым замком и подзарядить гаджеты. Также в парке установили скамейку, пандус и отдельный мусорник.

локеры
Локеры в Стрыйском парке. Фото: Львовский горсовет

"Инициаторами такого мероприятия стали беговое сообщество совместно с основательницей бегового клуба PROBIG и начальницей отдела спорта военных Львовского городского совета Орисей Демьянюк, поэтому город охотно поддержал и помог по установке этой конструкции", — отметили в пресс-службе.

Стрыйский парк
Спортсмены в Стрыйском парке. Фото: Львовский горсовет

Напомним, в Одесской области установили памятный знак служебной собаке таможни Боцману.

Также мы писали, что в экспертной комиссии Украинского института национальной памяти заявили, что Арка свободы украинского народа в Киеве принадлежит к символике российской имперской политики.

украинцы
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парки
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