В одном из львовских парков открыли спортивные локеры — детали
Во Львове в Стрыйском парке установили первые в городе бесплатные спортивные локеры. Ими смогут воспользоваться все посетители локации.
Об этом сообщила пресс-служба городского совета.
Спортивные локеры в Стрыйском парке
"PUMA UKRAINE вместе со Львовским городским советом и ОО "PROBIG" установили первые во Львове бесплатные спортивные локеры, доступные всем посетителям локации", — говорится в сообщении.
В горсовете объяснили, что это специальный контейнер, который предоставляет функционал переодевалке спортивному залу за его пределами.
Там можно комфортно переодеваться, оставить вещи в камере хранения с кодовым замком и подзарядить гаджеты. Также в парке установили скамейку, пандус и отдельный мусорник.
"Инициаторами такого мероприятия стали беговое сообщество совместно с основательницей бегового клуба PROBIG и начальницей отдела спорта военных Львовского городского совета Орисей Демьянюк, поэтому город охотно поддержал и помог по установке этой конструкции", — отметили в пресс-службе.
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