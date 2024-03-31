В одному з львівських парків відкрили спортивні локери — деталі

Спортивні локери. Фото: Львівська міськрада

У Львові в Стрийському парку встановили перші у місті безоплатні спортивні локери. Ними зможуть користуватися всі відвідувачі локації.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

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Спортивні локери у Стрийському парку

"PUMA UKRAINE разом з Львівською міською радою та ГО "PROBIG" встановили перші у Львові безплатні спортивні локери, доступні для всіх відвідувачів локації", — йдеться у повідомленні.

Локери у Стрийському парку. Фото: Львівська міськрада

У міськраді пояснили, що це спеціальний контейнер, який надає функціонал переодягальні спортивного залу за його межами.

Там можна комфортно перевдягатись, залишити речі в камері схову з кодовим замком та підзарядити гаджети. Також в парку встановили лавку, пандус та окремий смітник.

Локери у Стрийському парку. Фото: Львівська міськрада

"Ініціаторами такого заходу стали бігова спільнота спільно із засновницею бігового клубу PROBIG та начальницею відділу спорту військових Львівської міської ради Орисею Демʼянюк, тож місто охоче підтримало та допомогло зі встановлення цієї конструкції", — зауважили в пресслужбі.

Спортсмени у Стрийському парку. Фото: Львівська міськрада

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