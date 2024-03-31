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В одному з львівських парків відкрили спортивні локери — деталі

31 березня 2024 15:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В одному з львівських парків відкрили спортивні локери — деталі
Спортивні локери. Фото: Львівська міськрада
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львові в Стрийському парку встановили перші у місті безоплатні спортивні локери. Ними зможуть користуватися всі відвідувачі локації.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

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Спортивні локери у Стрийському парку

"PUMA UKRAINE разом з Львівською міською радою та ГО "PROBIG" встановили перші у Львові безплатні спортивні локери, доступні для всіх відвідувачів локації", — йдеться у повідомленні.

Локери
Локери у Стрийському парку. Фото: Львівська міськрада

У міськраді пояснили, що це спеціальний контейнер, який надає функціонал переодягальні спортивного залу за його межами.

Там можна комфортно перевдягатись, залишити речі в камері схову з кодовим замком та підзарядити гаджети. Також в парку встановили лавку, пандус та окремий смітник.

локери
Локери у Стрийському парку. Фото: Львівська міськрада

"Ініціаторами такого заходу стали бігова спільнота спільно із засновницею бігового клубу PROBIG та начальницею відділу спорту військових Львівської міської ради Орисею Демʼянюк, тож місто охоче підтримало та допомогло зі встановлення цієї конструкції", — зауважили в пресслужбі.

Стрийський парк
Спортсмени у Стрийському парку. Фото: Львівська міськрада

Нагадаємо, в Одеській області встановили пам’ятний знак службовому собаці митниці Боцману. 

Також ми писали, що в експертній комісії Українського інституту національної пам'яті заявили, що Арка свободи українського народу у Києві належить до символіки російської імперської політики. 

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Львів
парки
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