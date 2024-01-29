В ОВА назвали причину пожара во Львовском гериатрическом пансионате

Последствия пожара во Львовском гериатрическом пансионате Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Вчера, 28 января, во Львовском гериатрическом пансионате произошел пожар. По предварительным данным, причина возгорания — курение в комнате. К сожалению, погиб один человек.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Козицкий рассказал, что 28 января, около 19:50, загорелась комната на втором этаже Львовского гериатрического пансионата, в которой проживал и на момент возгорания находился 68-летний мужчина. Пожарные помогли эвакуировать 130 человек. В том числе мужчину из задымленной комнаты. К сожалению, по дороге в медучреждение он умер.

Последствия пожара во Львовском гериатрическом пансионате Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

"Одной из версий, почему мог произойти пожар, является курение в комнате. Точную причину возгорания устанавливают правоохранители. Светлая память умершему", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар вовремя был обнаружен и ликвидирован. Больших масштабов возгорания удалось избежать благодаря тому, что в ноябре-декабре 2023 года в этом заведении провели комплекс работ по обслуживанию противопожарной системы.

Напомним, что 27 января в Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. В результате чего погибла женщина.

Кроме того, в Одесской области произошло сразу несколько пожаров, которые привели к трагическим последствиям. В результате возгораний погибли пожилые люди. Спасатели привлекались для ликвидации огня в городе Балта, а также в селах Яринославка и Долинское.