В ОВА назвали причину пожежі у Львівському геріатричному пансіонаті
Вчора, 28 січня, у Львівському геріатричному пансіонаті трапилася пожежа. За попередніми даними, причина загоряння — куріння у кімнаті. На жаль, загинула одна людина.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
Пожежа в Львівському геріатричному пансіонаті: яка причина
Козицький розповів, що 28 січня близько 19:50 зайнялася кімната на другому поверсі Львівського геріатричного пансіонату, в якій проживав та на момент загоряння перебував 68-річний чоловік. Пожежники допомогли евакуювати 130 людей. У тому числі чоловіка із задимленої кімнати. На жаль, дорогою до медзакладу він помер.
"Однією з версій, чому могла статися пожежа, є куріння у кімнаті. Точну причину займання встановлюють правоохоронці. Світла памʼять померлому", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пожежу вчасно виявили та ліквідували. Більших масштабів загоряння вдалося уникнути завдяки тому, що у листопаді-грудні 2023 року у цьому закладі провели комплекс робіт з обслуговування протипожежної системи.
Нагадаємо, що 27 січня у Дніпровському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці. Внаслідок цього загинула жінка.
Крім того, на Одещині сталося одразу кілька пожеж, які призвели до трагічних наслідків. Внаслідок загорянь загинули люди похилого віку. Рятувальники залучалися до ліквідації вогню у місті Балта, а також у селах Яринославка та Долинське.
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