В ОВА назвали причину пожежі у Львівському геріатричному пансіонаті

Наслідки пожежі в Львівському геріатричному пансіонаті. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Вчора, 28 січня, у Львівському геріатричному пансіонаті трапилася пожежа. За попередніми даними, причина загоряння — куріння у кімнаті. На жаль, загинула одна людина.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Козицький розповів, що 28 січня близько 19:50 зайнялася кімната на другому поверсі Львівського геріатричного пансіонату, в якій проживав та на момент загоряння перебував 68-річний чоловік. Пожежники допомогли евакуювати 130 людей. У тому числі чоловіка із задимленої кімнати. На жаль, дорогою до медзакладу він помер.

Наслідки пожежі в Львівському геріатричному пансіонаті. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

"Однією з версій, чому могла статися пожежа, є куріння у кімнаті. Точну причину займання встановлюють правоохоронці. Світла памʼять померлому", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежу вчасно виявили та ліквідували. Більших масштабів загоряння вдалося уникнути завдяки тому, що у листопаді-грудні 2023 року у цьому закладі провели комплекс робіт з обслуговування протипожежної системи.

Нагадаємо, що 27 січня у Дніпровському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці. Внаслідок цього загинула жінка.

Крім того, на Одещині сталося одразу кілька пожеж, які призвели до трагічних наслідків. Внаслідок загорянь загинули люди похилого віку. Рятувальники залучалися до ліквідації вогню у місті Балта, а також у селах Яринославка та Долинське.