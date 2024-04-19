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В ТЦК отреагировали на скандальное видео конфликта своих работников с прохожими во Львове

19 апреля 2024 19:25
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В ТЦК отреагировали на скандальное видео конфликта своих работников с прохожими во Львове
Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: Винницкое ТЦК и СП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В социальных сетях появилось видео, на котором виден конфликт между сотрудниками ТЦК и прохожим. В военкомате отреагировали на инцидент.

Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП в пятницу, 19 апреля.

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Свидетели, снявшие видео, утверждают, что сотрудники ТЦК агрессивно обращались с мужчиной и использовали нецензурную лексику.

Региональный ТЦК и СП уже отчитались об инциденте и анонсировали проведение служебного расследования.

Сообщение Львовского ТЦК и СП. Фото: скриншот
Пост Львовского ТЦК и СП. Фото: скриншот

В то же утро видео инцидента с задержанием прохожего сотрудниками ТЦК на улице Кобылицы было опубликовано в местных телеграмм-каналах. Согласно свидетельствам очевидцев, сотрудники ТЦК применяли физическую силу к мужчине. На одном из видео сотрудник ТЦК показывает военную форму, которую, по его словам, повредил львовянин.

Женщины, свидетели происшествия, вызвали полицию. Пока полиция прибывала, мужчина скрылся, а сотрудники ТЦК не пытались его задержать, но кричали оскорбления. Львовский областной ТЦК и СП отреагировали на событие, заявив, что будет проведено служебное расследование действий сотрудников ТЦК.

"Из видео видим лицо, которое может быть военнообязанным и по просьбе военнослужащих ТЦК проехать в районный ТЦК для сверки данных отреагировало резко, с применением силы к военнослужащим ТЦК. После этого было принято решение вызвать полицию. Лицо не захотело дождаться полиции и с места Происшествия скрылись. По поводу действий военнослужащих ТЦК будет проведена служебная проверка, учитывая предоставленные видеоматериалы", — заявили в ТЦК.

ТЦК также напомнил об ответственности за уклонение от военной службы и препятствование работе военнослужащих, что может привести к лишению свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, что в Закарпатье женщины избили военных ТЦК. В военкомате отреагировали на стычку.

Ранее мы писали, что на Львовщине чиновница больницы оформляла фиктивную инвалидность для уклонистов.

скандал
Львов
Львовская область
военкомат
мобилизация
ТЦК и СП

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