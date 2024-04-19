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В ТЦК відреагували на скандальне відео конфлікту своїх працівників з перехожими у Львові

19 квітня 2024 19:25
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В ТЦК відреагували на скандальне відео конфлікту своїх працівників з перехожими у Львові
Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: Вінницьке ТЦК та СП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У соціальних мережах з’явилося відео, на якому видно конфлікт між співробітниками ТЦК та перехожим. У військкоматі відреагували на інцидент.

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП у п'ятницю, 19 квітня.

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Свідки, що зняли відео, стверджують, що співробітники ТЦК агресивно поводились із чоловіком та використовували нецензурну лексику.

Регіональний ТЦК та СП вже відзвітували про інцидент і анонсували проведення службового розслідування.

Допис Львівського ТЦК та СП. Фото: скриншот
Допис Львівського ТЦК та СП. Фото: скриншот

Того ж ранку, відео інциденту з затриманням перехожого співробітниками ТЦК на вулиці Кобилиці було опубліковано в місцевих телеграм-каналах. Згідно зі свідченнями очевидців, співробітники ТЦК застосовували фізичну силу до чоловіка. На одному з відео співробітник ТЦК показує військову форму, яку, за його словами, пошкодив львів'янин.

Жінки, які були свідками події, викликали поліцію. Поки поліція прибувала, чоловік втік, а співробітники ТЦК не намагалися його затримати, але кричали образи. Львівський обласний ТЦК та СП відреагували на подію, заявивши, що буде проведено службове розслідування дій співробітників ТЦК.

"З відео бачимо особу, яка може бути військовозобов’язаним і на прохання військовослужбовців ТЦК проїхати у районний ТЦК для звірки даних відреагувала різко, із застосуванням сили до військовослужбовців ТЦК. Після цього було прийнято рішення викликати поліцію. Особа не захотіла дочекатися поліції і з місця події втекла. Щодо дій військовослужбовців ТЦК буде проведена службова перевірка, враховуючи надані відеоматеріали", — заявили у ТЦК

ТЦК також нагадало про відповідальність за ухилення від військової служби та перешкоджання роботі військовослужбовців, що може призвести до позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Нагадаємо, що на Закарпатті жінки побили військових ТЦК. У військкоматі відреагували на сутичку.

Раніше ми писали, що на Львівщині посадовиця лікарні оформлювала фіктивну інвалідність для ухилянтів.

скандал
Львів
Львівська область
військкомат
мобілізація
ТЦК та СП

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