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В Укргидрометцентре рассказали, когда во Львове начнутся дожди

27 октября 2023 07:00
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Марта Байдака
Журналист
Какая будет погода во Львове 27 октября — дожди ожидаются.
Человек под зонтиком. Фото: Ежедневный Львов
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 27 октября, день будет облачным  — с самого утра во Львове небо покроется облаками, которые продержатся до самого вечера. Днем и вечером ожидается дождь, к вечеру он усилится. Температура воздуха поднимется до +15 °C тепла.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии.

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Скрин сообщения из Facebook львовского гидрометцентра
Скрин сообщения из Facebook львовского гидрометцентра

"Во Львове и в области будет облачно. Ночью будет местами небольшой дождь. Днем облачные дожди, по югу территории местами сильные, местами грозы. Ночью +6...11 °C тепла, днем ​​+10...+15 °C тепла. Ухудшение видимости в дожди", говорится в сообщении.

В мэрии напоминают, во время сильного дождя нужно обходить большие деревья, электрические линии, антенны, рекламные щиты и другие массивные конструкции, ведь непогода их может повредить и таким образом, травмировать тех, кто будет рядом. Также, идя на улицу, следует надеть верхнюю одежду и обувь, которая не промокает, ведь промокнув, вы можете замерзнуть или переохладиться.

А чтобы во время ливня водители могли вовремя разглядеть вас на дороге, пользуйтесь светоотражателями — это могут быть ленты, наклейки или жилет.

Если вы управляете автомобилем во время сильного ливня, следует снизить скорость — на скользкой дороге это позволит быстрее затормозить в случае возникновения помех в движении или аварийной ситуации, а также поможет легче обходить лужи. Также, по возможности, включайте фары.

В случае возникновения любых непредсказуемых ситуаций, просьба сообщать на "Горячую линию" города по номеру 15-80.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине будет ухудшение видимости из-за осадков. Температура воздуха поднимется до +20 °C тепла.

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