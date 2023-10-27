Якою буде погода у Львові 27 жовтня — чи очікувати дощів

Людина під парасолькою. Фото: Щоденний Львів

Сьогодні, 27 жовтня, день буде хмарним — з самого ранку у Львові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Удень та ввечері очікується дощ, ближче до вечора він посилиться. Температура повітря підніметься до +15 °C тепла.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Скрин допису з Facebook львівського гідрометцентру

"У Львові та в області буде хмарно. Вночі подекуди невеликий дощ. Вдень значні дощі, по півдню території місцями сильні, подекуди грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі +6...11 °C тепла, вдень +10...+15 °C тепла. Погіршення видимості в дощі", — йдеться у повідомленні.

У мерії нагадують, під час сильного дощу потрібно оминати великі дерева, електричні лінії, антени, рекламні щити та інші масивні конструкції, адже негода їх може пошкодити і, таким чином, травмувати тих, хто буде поруч. Також, йдучи на вулицю, варто одягнути верхній одяг та взуття, які не промокають, адже змокнувши, ви можете змерзнути чи переохолодитись.

А щоб під час зливи водії могли вчасно розгледіти вас на дорозі, користуйтеся світловідбивачами — це можуть бути стрічки, наклейки або жилет тощо.

Якщо ви кермуєте автомобілем під час сильної зливи, варто зменшити швидкість — на слизькій дорозі це дозволить швидше загальмувати в разі виникнення перешкод у русі чи аварійної ситуації, а також допоможе легше оминати калюжі. Також, за можливості, вмикайте фари.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на "Гарячу лінію" міста за номером 15-80.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині буде погіршення видимості через опади. Температура повітря підніметься до +20 °C тепла.