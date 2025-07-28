Вакарчук попрощался с Ярославом Рущишиным во Львове

Святослав Вакарчук. Фото: кадр из видео

Во Львове лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук пришел на прощание с народным депутатом Ярославом Рущишиным, который погиб в дорожно-транспортном происшествии. Он эмоционально вспомнил своего друга.

Об этом Святослав Вакарчук сказал в комментарии журналистам во Львове в понедельник, 28 июля.

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Прощание с Ярославом Рущишиным

"Он был таким настоящим украинцем с большим уважением к традициям, с чувством свободы, со своим присущим ему галицким юмором. Был таким человеком, рядом с которым всегда чувствовал себя комфортно", — отметил Вакарчук.

По его словам, очень мало есть людей, с которыми всем рядом было комфортно, а Рущишин — один из них.

Вакарчук также напомнил о совместной культурной миссии Рущишина и Марка Иващишина. Они основали художественное объединение "Дзига". Речь идет о центре украинского искусства в 90-х.

"Очень мне его не хватает", — добавил музыкант.

Напомним, 24 июля в Ивано-Франковской области погиб народный депутат Ярослав Рущишин. Он не справился с управлением мотоцикла и столкнулся с трактором.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с прощания с нардепом во Львове 28 июля.