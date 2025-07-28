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Головна Львів Вакарчук попрощався з нардепом Рущишиним — що сказав

Вакарчук попрощався з нардепом Рущишиним — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 15:00
Вакарчук попрощався з Ярославом Рущишиним у Львові
Святослав Вакарчук. Фото: кадр з відео

У Львові лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прийшов на прощання з народним депутатом Ярославом Рущишиним, який загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Він емоційно згадав свого друга.

Про це Святослав Вакарчук сказав у коментарі журналістам у Львові у понеділок, 28 липня.

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Прощання з Ярославом Рущишиним

"Він був таким справжнім українцем з великою шаною до традицій, з відчуттям свободи, зі своїм притаманним йому галицьким гумором. Був такою людиною, поруч з якою завжди відчував себе комфортно", — зазначив Вакарчук.

За його словами, дуже мало є людей, з якими всім поруч було комфортно, а Рущишин — один з них.

Вакарчук також нагадав про спільну культурну місію Рущишина та Марка Іващишина. Вони заснували мистецьке об’єднання "Дзиґа". Йдеться про осередок українського мистецтва у 90-х.

"Дуже мені його не вистачає", — додав музикант.

Нагадаємо, 24 липня в Івано-Франківській області загинув народний депутат Ярослав Рущишин. Він не впорався з керуванням мотоцикла і зіткнувся з трактором.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж з прощання з нардепом у Львові 28 липня.

Львів Святослав Вакарчук нардепи похорон "Океан Ельзи"
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
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