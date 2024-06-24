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Стоит увидеть — список локаций 29 ботанических памятников природы Львова

24 июня 2024 12:41
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Во Львове зарегистрировано 29 ботанических памятников природы местного значения
"Бук восточный" на площади Святого Юра во Львове. Фото: "Твой город"
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Львов насчитывает 29 ботанических памятников природы местного значения — уникальные для города зеленые насаждения имеют особое природоохранное, научное, эстетическое и познавательное значение. Больше зеленых достопримечательностей есть в Галицком районе.

Об этом сообщило издание "Твой город" со ссылкой на управление экологии и природных ресурсов Львовского городского совета в понедельник, 24 июня.

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Магнолия на ул. Франко во Львове. Фото: Википедия

Список ботанических памятников природы во Львове

В Лычаковском районе Львова два ботанических памятника, в Сиховском — четыре, во Франковском — 11. Больше всего локаций зарегистрировано в Галицком районе города больше всего — здесь их 12. 

Адреса расположения памятников природы во Львове

  • "Бук восточный" на площади Святого Юра
  • "Вековой дуб" между ул. Франко и ул. Энергетическая
  • "Гинкго двулопастное" площадью 0,05 га по ул. Франко 
  • "Гинкго двулопастное" по ул. Коперника
  • "Гинкго двулопастное" по ул. Пекарская
  • "Гледичия" площадью 0,05 га по ул. Котляревского
  • "Дуб крупноплодный" в г. Львов по ул. С.Бандеры
  • "Дуб обыкновенный (пирамидальная форма)" площадью 0,05 га по ул.Труша
  • "Кипарис горохоплодный" площадью 0,05 га по ул. Мушака
  • "Кледрастис желтый" площадью 0,05 га по ул. Рудницкого
  • "Липа американская" площадью 0,05 га по ул. Мушака
  • "Липа сердцелистная" по ул. Грушевского
  • "Магнолия иволистная" площадью 0,05 га по ул. Рудницкого
  • "Магнолия Кобус (3 экз.)" площадью 0,08 га по ул. Рудницкого
  • "Магнолия Кобус" площадью 0,05 га по ул. С.Бандеры
  • "Магнолия Кобус" площадью 0,1 га по ул. Бойковская 
  • "Магнолия Суланжа" площадью 0,05 га по ул. Коновальца
  • "Магнолия Суланжа" площадью 0,05 га по ул. Франко
  • "Метасеквойя" по ул. Университетская
  • "Париковое дерева" площадью 0,05 га по ул. Кибальчича
  • "Платан" площадью 0,05 га по ул. Копыстинского
  • "Сиховский дуб" между ул. Горыня и просп. Красной Калины
  • "Сосна кедровая европейская" площадью 0,05 га по ул. Труша 
  • "Сосна румелийская" площадью 0,05 га по ул. Труша
  • "Тис ягодный (3 экз.)" площадью 0,05 га по ул. Мушака 
  • "Тсуга канадская" площадью 0,05 га по ул. Мушака
  • "Франковый дуб" по ул. Воробкевича
  • "Пихта кавказская" площадью 0,05 га по ул. Труша
  • "Пихта одноцветная" площадью 0,05 га по ул. Мушака

Среди этих природных памятников природы одному объекту предоставлен статус государственного памятника природы: на территории Львовского областного центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи на ул. Ивана Франко, 133, растет дерево вида "Магнолия Суланжа". 

Напомним, 23 июня во Львове ликвидировали последствия непогоды — шквальный ветер сломал около 100 деревьев.

Ранее мы сообщали об экологической ситуации после подрыва россиянами Каховской ГЭС: почти через год на 150 тысячах гектаров образовался густой лес.

Также в Министерстве защиты окружающей среды сообщали, что в связи с запретом на охоту на время широкомасштабного вторжения РФ в Украине начали восстанавливаться популяции животных.

Львов
природа
растения
экология
туризм

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