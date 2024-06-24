Во Львове зарегистрировано 29 ботанических памятников природы местного значения

"Бук восточный" на площади Святого Юра во Львове. Фото: "Твой город"

Львов насчитывает 29 ботанических памятников природы местного значения — уникальные для города зеленые насаждения имеют особое природоохранное, научное, эстетическое и познавательное значение. Больше зеленых достопримечательностей есть в Галицком районе.

Об этом сообщило издание "Твой город" со ссылкой на управление экологии и природных ресурсов Львовского городского совета в понедельник, 24 июня.

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Список ботанических памятников природы во Львове

В Лычаковском районе Львова два ботанических памятника, в Сиховском — четыре, во Франковском — 11. Больше всего локаций зарегистрировано в Галицком районе города больше всего — здесь их 12.

Адреса расположения памятников природы во Львове

"Бук восточный" на площади Святого Юра

"Вековой дуб" между ул. Франко и ул. Энергетическая

"Гинкго двулопастное" площадью 0,05 га по ул. Франко

"Гинкго двулопастное" по ул. Коперника

"Гинкго двулопастное" по ул. Пекарская

"Гледичия" площадью 0,05 га по ул. Котляревского

"Дуб крупноплодный" в г. Львов по ул. С.Бандеры

"Дуб обыкновенный (пирамидальная форма)" площадью 0,05 га по ул.Труша

"Кипарис горохоплодный" площадью 0,05 га по ул. Мушака

"Кледрастис желтый" площадью 0,05 га по ул. Рудницкого

"Липа американская" площадью 0,05 га по ул. Мушака

"Липа сердцелистная" по ул. Грушевского

"Магнолия иволистная" площадью 0,05 га по ул. Рудницкого

"Магнолия Кобус (3 экз.)" площадью 0,08 га по ул. Рудницкого

"Магнолия Кобус" площадью 0,05 га по ул. С.Бандеры

"Магнолия Кобус" площадью 0,1 га по ул. Бойковская

"Магнолия Суланжа" площадью 0,05 га по ул. Коновальца

"Магнолия Суланжа" площадью 0,05 га по ул. Франко

"Метасеквойя" по ул. Университетская

"Париковое дерева" площадью 0,05 га по ул. Кибальчича

"Платан" площадью 0,05 га по ул. Копыстинского

"Сиховский дуб" между ул. Горыня и просп. Красной Калины

"Сосна кедровая европейская" площадью 0,05 га по ул. Труша

"Сосна румелийская" площадью 0,05 га по ул. Труша

"Тис ягодный (3 экз.)" площадью 0,05 га по ул. Мушака

"Тсуга канадская" площадью 0,05 га по ул. Мушака

"Франковый дуб" по ул. Воробкевича

"Пихта кавказская" площадью 0,05 га по ул. Труша

"Пихта одноцветная" площадью 0,05 га по ул. Мушака

Среди этих природных памятников природы одному объекту предоставлен статус государственного памятника природы: на территории Львовского областного центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи на ул. Ивана Франко, 133, растет дерево вида "Магнолия Суланжа".

Напомним, 23 июня во Львове ликвидировали последствия непогоды — шквальный ветер сломал около 100 деревьев.

Ранее мы сообщали об экологической ситуации после подрыва россиянами Каховской ГЭС: почти через год на 150 тысячах гектаров образовался густой лес.

Также в Министерстве защиты окружающей среды сообщали, что в связи с запретом на охоту на время широкомасштабного вторжения РФ в Украине начали восстанавливаться популяции животных.