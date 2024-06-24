Во Львове зарегистрировано 29 ботанических памятников природы местного значения

Стоит увидеть — список локаций 29 ботанических памятников природы Львова
Львов насчитывает 29 ботанических памятников природы местного значения — уникальные для города зеленые насаждения имеют особое природоохранное, научное, эстетическое и познавательное значение. Больше зеленых достопримечательностей есть в Галицком районе.
Об этом сообщило издание "Твой город" со ссылкой на управление экологии и природных ресурсов Львовского городского совета в понедельник, 24 июня.
Список ботанических памятников природы во Львове
В Лычаковском районе Львова два ботанических памятника, в Сиховском — четыре, во Франковском — 11. Больше всего локаций зарегистрировано в Галицком районе города больше всего — здесь их 12.
Адреса расположения памятников природы во Львове
- "Бук восточный" на площади Святого Юра
- "Вековой дуб" между ул. Франко и ул. Энергетическая
- "Гинкго двулопастное" площадью 0,05 га по ул. Франко
- "Гинкго двулопастное" по ул. Коперника
- "Гинкго двулопастное" по ул. Пекарская
- "Гледичия" площадью 0,05 га по ул. Котляревского
- "Дуб крупноплодный" в г. Львов по ул. С.Бандеры
- "Дуб обыкновенный (пирамидальная форма)" площадью 0,05 га по ул.Труша
- "Кипарис горохоплодный" площадью 0,05 га по ул. Мушака
- "Кледрастис желтый" площадью 0,05 га по ул. Рудницкого
- "Липа американская" площадью 0,05 га по ул. Мушака
- "Липа сердцелистная" по ул. Грушевского
- "Магнолия иволистная" площадью 0,05 га по ул. Рудницкого
- "Магнолия Кобус (3 экз.)" площадью 0,08 га по ул. Рудницкого
- "Магнолия Кобус" площадью 0,05 га по ул. С.Бандеры
- "Магнолия Кобус" площадью 0,1 га по ул. Бойковская
- "Магнолия Суланжа" площадью 0,05 га по ул. Коновальца
- "Магнолия Суланжа" площадью 0,05 га по ул. Франко
- "Метасеквойя" по ул. Университетская
- "Париковое дерева" площадью 0,05 га по ул. Кибальчича
- "Платан" площадью 0,05 га по ул. Копыстинского
- "Сиховский дуб" между ул. Горыня и просп. Красной Калины
- "Сосна кедровая европейская" площадью 0,05 га по ул. Труша
- "Сосна румелийская" площадью 0,05 га по ул. Труша
- "Тис ягодный (3 экз.)" площадью 0,05 га по ул. Мушака
- "Тсуга канадская" площадью 0,05 га по ул. Мушака
- "Франковый дуб" по ул. Воробкевича
- "Пихта кавказская" площадью 0,05 га по ул. Труша
- "Пихта одноцветная" площадью 0,05 га по ул. Мушака
Среди этих природных памятников природы одному объекту предоставлен статус государственного памятника природы: на территории Львовского областного центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи на ул. Ивана Франко, 133, растет дерево вида "Магнолия Суланжа".
Напомним, 23 июня во Львове ликвидировали последствия непогоды — шквальный ветер сломал около 100 деревьев.
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