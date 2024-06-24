Варто побачити — перелік локацій 29 ботанічних пам’яток природи Львова
Львів налічує 29 ботанічних пам’яток природи місцевого значення — унікальні для міста зелені насадження мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне і пізнавальне значення. Найбільше зелених пам'яток є у Галицькому районі.
Про це повідомило видання "Твоє місто" із посиланням на управлінні екології та природних ресурсів Львівської міської ради у понеділок, 24 червня.
Перелік ботанічних пам’яток природи у Львові
У Личаківському районі Львова дві ботанічні пам'ятки, у Сихівському — чотири, у Франківському — 11. Найбільше локацій зареєстровано у Галицькому районі місті найбільше — тут їх 12.
Адреси розташування пам'яток природи у Львові
- "Бук східний" на площі Святого Юра
- "Віковий дуб" між вул. Франка та вул. Енергетична
- "Гінкго дволопатеве" площею 0,05 га по вул. Франка
- "Гінкго дволопатеве" по вул. Коперника
- "Гінкго дволопатеве" по вул. Пекарська
- "Гледичія" площею 0,05 га по вул. Котляревського
- "Дуб великоплідний" у м. Львів по вул. С.Бандери
- "Дуб звичайний (пірамідальна форма)" площею 0,05 га по вул.Труша
- "Кипарис горохоплідний" площею 0,05 га по вул. Мушака
- "Кледрастис жовтий" площею 0,05 га по вул. Рудницького
- "Липа американська" площею 0,05 га по вул. Мушака
- "Липа серцелиста" по вул. Грушевського
- "Магнолія верболиста" площею 0,05 га по вул. Рудницького
- "Магнолія Кобус (3 екз.)" площею 0,08 га по вул. Рудницького
- "Магнолія Кобус" площею 0,05 га по вул. С.Бандери
- "Магнолія Кобус" площею 0,1 га по вул. Бойківська
- "Магнолія Суланжа" площею 0,05 га по вул. Коновальця
- "Магнолія Суланжа" площею 0,05 га по вул. Франка
- "Метасеквоя" по вул. Університетська
- "Парикове дерева" площею 0,05 га по вул. Кибальчича
- "Платан" площею 0,05 га по вул. Копистинського
- "Сихівський дуб" між вул. Гориня та просп. Червоної Калини
- "Сосна кедрова європейська" площею 0,05 га по вул. Труша
- "Сосна румелійська" площею 0,05 га по вул. Труша
- "Тис ягідний (3 екз.)" площею 0,05 га по вул. Мушака
- "Тсуга канадська" площею 0,05 га по вул. Мушака
- "Франковий дуб" по вул. Воробкевича
- "Ялиця кавказька" площею 0,05 га по вул. Труша
- "Ялиця одноколірна" площею 0,05 га по вул. Мушака
Серед цих природних пам’яток природи одному об'єкту надано статус державної пам’ятки природи: на території Львівського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді на вул. Івана Франка, 133, росте дерево виду "Магнолія Суланжа".
Нагадаємо, 23 червня у Львові ліквідовували наслідки негоди — шквальний вітер поламав близько 100 дерев.
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