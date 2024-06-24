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Варто побачити — перелік локацій 29 ботанічних пам’яток природи Львова

24 червня 2024 12:41
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У Львові зареєстровано 29 ботанічних пам’яток природи місцевого значення — перелік
«Бук східний» на площі Святого Юра у Львові. Фото: "Твоє місто"
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Львів налічує 29 ботанічних пам’яток природи місцевого значення — унікальні для міста зелені насадження мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне і пізнавальне значення. Найбільше зелених пам'яток є у Галицькому районі. 

Про це повідомило видання "Твоє місто" із посиланням на управлінні екології та природних ресурсів Львівської міської ради у понеділок, 24 червня. 

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Магнолія на вул. Франка у Львові. Фото: Вікіпедія

Перелік ботанічних пам’яток природи у Львові

У Личаківському районі Львова дві ботанічні пам'ятки, у Сихівському — чотири, у Франківському — 11. Найбільше локацій зареєстровано у Галицькому районі місті найбільше — тут їх 12. 

Адреси розташування пам'яток природи у Львові

  • "Бук східний" на площі Святого Юра
  • "Віковий дуб" між вул. Франка та вул. Енергетична
  • "Гінкго дволопатеве" площею 0,05 га по вул. Франка 
  • "Гінкго дволопатеве" по вул. Коперника
  • "Гінкго дволопатеве" по вул. Пекарська
  • "Гледичія" площею 0,05 га по вул. Котляревського
  • "Дуб великоплідний" у м. Львів по вул. С.Бандери
  • "Дуб звичайний (пірамідальна форма)" площею 0,05 га по вул.Труша
  • "Кипарис горохоплідний" площею 0,05 га по вул. Мушака
  • "Кледрастис жовтий" площею 0,05 га по вул. Рудницького
  • "Липа американська" площею 0,05 га по вул. Мушака
  • "Липа серцелиста" по вул. Грушевського
  • "Магнолія верболиста" площею 0,05 га по вул. Рудницького
  • "Магнолія Кобус (3 екз.)" площею 0,08 га по вул. Рудницького
  • "Магнолія Кобус" площею 0,05 га по вул. С.Бандери
  • "Магнолія Кобус" площею 0,1 га по вул. Бойківська 
  • "Магнолія Суланжа" площею 0,05 га по вул. Коновальця
  • "Магнолія Суланжа" площею 0,05 га по вул. Франка
  • "Метасеквоя" по вул. Університетська
  • "Парикове дерева" площею 0,05 га по вул. Кибальчича
  • "Платан" площею 0,05 га по вул. Копистинського
  • "Сихівський дуб" між вул. Гориня та просп. Червоної Калини
  • "Сосна кедрова європейська" площею 0,05 га по вул. Труша 
  • "Сосна румелійська" площею 0,05 га по вул. Труша
  • "Тис ягідний (3 екз.)" площею 0,05 га по вул. Мушака 
  • "Тсуга канадська" площею 0,05 га по вул. Мушака
  • "Франковий дуб" по вул. Воробкевича
  • "Ялиця кавказька" площею 0,05 га по вул. Труша
  • "Ялиця одноколірна" площею 0,05 га по вул. Мушака

Серед цих природних пам’яток природи одному об'єкту надано статус державної пам’ятки природи: на території Львівського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді на вул. Івана Франка, 133, росте дерево виду "Магнолія Суланжа". 

Нагадаємо, 23 червня у Львові ліквідовували наслідки негоди — шквальний вітер поламав близько 100 дерев. 

Раніше ми повідомляли про екологічну ситуацію після підриву росіянами Каховської ГЕС: майже за рік на 150 тисячах гектарів утворився густий ліс. 

Також у Міністерстві захисту довкілля повідомляли, що у через заборону на полювання на час широкомасштабного вторгнення РФ в Україні почали відновлюватися популяції тварин

Львів
природа
рослини
екологія
туризм

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