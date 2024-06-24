«Бук східний» на площі Святого Юра у Львові. Фото: "Твоє місто"

Львів налічує 29 ботанічних пам’яток природи місцевого значення — унікальні для міста зелені насадження мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне і пізнавальне значення. Найбільше зелених пам'яток є у Галицькому районі.

Про це повідомило видання "Твоє місто" із посиланням на управлінні екології та природних ресурсів Львівської міської ради у понеділок, 24 червня.

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Перелік ботанічних пам’яток природи у Львові

У Личаківському районі Львова дві ботанічні пам'ятки, у Сихівському — чотири, у Франківському — 11. Найбільше локацій зареєстровано у Галицькому районі місті найбільше — тут їх 12.

Адреси розташування пам'яток природи у Львові

"Бук східний" на площі Святого Юра

"Віковий дуб" між вул. Франка та вул. Енергетична

"Гінкго дволопатеве" площею 0,05 га по вул. Франка

"Гінкго дволопатеве" по вул. Коперника

"Гінкго дволопатеве" по вул. Пекарська

"Гледичія" площею 0,05 га по вул. Котляревського

"Дуб великоплідний" у м. Львів по вул. С.Бандери

"Дуб звичайний (пірамідальна форма)" площею 0,05 га по вул.Труша

"Кипарис горохоплідний" площею 0,05 га по вул. Мушака

"Кледрастис жовтий" площею 0,05 га по вул. Рудницького

"Липа американська" площею 0,05 га по вул. Мушака

"Липа серцелиста" по вул. Грушевського

"Магнолія верболиста" площею 0,05 га по вул. Рудницького

"Магнолія Кобус (3 екз.)" площею 0,08 га по вул. Рудницького

"Магнолія Кобус" площею 0,05 га по вул. С.Бандери

"Магнолія Кобус" площею 0,1 га по вул. Бойківська

"Магнолія Суланжа" площею 0,05 га по вул. Коновальця

"Магнолія Суланжа" площею 0,05 га по вул. Франка

"Метасеквоя" по вул. Університетська

"Парикове дерева" площею 0,05 га по вул. Кибальчича

"Платан" площею 0,05 га по вул. Копистинського

"Сихівський дуб" між вул. Гориня та просп. Червоної Калини

"Сосна кедрова європейська" площею 0,05 га по вул. Труша

"Сосна румелійська" площею 0,05 га по вул. Труша

"Тис ягідний (3 екз.)" площею 0,05 га по вул. Мушака

"Тсуга канадська" площею 0,05 га по вул. Мушака

"Франковий дуб" по вул. Воробкевича

"Ялиця кавказька" площею 0,05 га по вул. Труша

"Ялиця одноколірна" площею 0,05 га по вул. Мушака

Серед цих природних пам’яток природи одному об'єкту надано статус державної пам’ятки природи: на території Львівського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді на вул. Івана Франка, 133, росте дерево виду "Магнолія Суланжа".

Нагадаємо, 23 червня у Львові ліквідовували наслідки негоди — шквальний вітер поламав близько 100 дерев.

Раніше ми повідомляли про екологічну ситуацію після підриву росіянами Каховської ГЕС: майже за рік на 150 тисячах гектарів утворився густий ліс.

Також у Міністерстві захисту довкілля повідомляли, що у через заборону на полювання на час широкомасштабного вторгнення РФ в Україні почали відновлюватися популяції тварин.