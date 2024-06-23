У Львові через негоду 23 червня обвалено 100 дерев

Повалені дерева та пошкоджені будинки — у Львові ліквідовують наслідки негоди
У Львові у неділю, 23 червня, пройшла негода. Наразі роботу громадського транспорту вже відновлено, триває ліквідація наслідків.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram.
Негода у Львові 23 червня
"Триває ліквідація наслідків негоди, яка пройшла сьогодні Львовом. Провели комісію з надзвичайних ситуацій", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що внаслідок негоди не постраждала жодна людина, роботу громадського транспорту повністю відновлено.
Через погоду обвалено близько 100 дерев та пошкоджено до 10 дахів. На вулиці Валова провалився димохід шестиповерхового будинку й пошкодив дах, всі пошкодження планується усунути.
Також було пошкоджено лінії електропередач, через що можлива часткова відсутність світла. Наразі комунальні служби розчищають дороги та дощоприймачі.
Нагадаємо, в ніч проти 22 червня у Львівській області сталося влучання ракети в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури.
Також ми писали, що сьогодні в Україні очікується погода з аномальною температурою повітря.
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