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Повалені дерева та пошкоджені будинки — у Львові ліквідовують наслідки негоди

23 червня 2024 09:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Львові через негоду 23 червня обвалено 100 дерев
Наслідки негоди у Львові. Фото: Telegram/Садовий
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львові у неділю, 23 червня, пройшла негода. Наразі роботу громадського транспорту вже відновлено, триває ліквідація наслідків.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram.

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"Триває ліквідація наслідків негоди, яка пройшла сьогодні Львовом. Провели комісію з надзвичайних ситуацій", — йдеться у повідомленні.

Злива та вітер у Львові 23 червня
Ліквідація наслідків негоди. Фото: Telegram/Садовий

Відомо, що внаслідок негоди не постраждала жодна людина, роботу громадського транспорту повністю відновлено. 

У Львові пронеслася негода 23 червня
Ліквідація наслідків негоди. Фото: Telegram/Садовий

Через погоду обвалено близько 100 дерев та пошкоджено до 10 дахів. На вулиці Валова провалився димохід шестиповерхового будинку й пошкодив дах, всі пошкодження планується усунути.

У Льовові близько 100 дерев були повалені через негоду 23 червня
Ліквідація наслідків негоди. Фото: Telegram/Садовий

Також було пошкоджено лінії електропередач, через що можлива часткова відсутність світла. Наразі комунальні служби розчищають дороги та дощоприймачі. 

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Скриншот допису Садового

Нагадаємо, в ніч проти 22 червня у Львівській області сталося влучання ракети в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури. 

Також ми писали, що сьогодні в Україні очікується погода з аномальною температурою повітря.

погода
Львів
негода
дерева
дощ
вітер

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