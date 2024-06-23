У Львові через негоду 23 червня обвалено 100 дерев

Наслідки негоди у Львові. Фото: Telegram/Садовий

У Львові у неділю, 23 червня, пройшла негода. Наразі роботу громадського транспорту вже відновлено, триває ліквідація наслідків.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram.

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"Триває ліквідація наслідків негоди, яка пройшла сьогодні Львовом. Провели комісію з надзвичайних ситуацій", — йдеться у повідомленні.

Ліквідація наслідків негоди. Фото: Telegram/Садовий

Відомо, що внаслідок негоди не постраждала жодна людина, роботу громадського транспорту повністю відновлено.

Ліквідація наслідків негоди. Фото: Telegram/Садовий

Через погоду обвалено близько 100 дерев та пошкоджено до 10 дахів. На вулиці Валова провалився димохід шестиповерхового будинку й пошкодив дах, всі пошкодження планується усунути.

Ліквідація наслідків негоди. Фото: Telegram/Садовий

Також було пошкоджено лінії електропередач, через що можлива часткова відсутність світла. Наразі комунальні служби розчищають дороги та дощоприймачі.

Скриншот допису Садового

Нагадаємо, в ніч проти 22 червня у Львівській області сталося влучання ракети в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури.

Також ми писали, що сьогодні в Україні очікується погода з аномальною температурою повітря.