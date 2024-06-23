Во Львове из-за непогоды 23 июня обрушены 100 деревьев

Последствия непогоды во Львове. Фото: Telegram/Садовый

Во Львове в воскресенье, 23 июня, случилась непогода. Работа общественного транспорта уже возобновлена, продолжается ликвидация последствий.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram.

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Непогода во Львове 23 июня

"Продолжается ликвидация последствий непогоды, которая прошла сегодня по Львову. Провели комиссию по чрезвычайным ситуациям", — говорится в сообщении.

Ликвидация последствий непогоды. Фото: Telegram/Садовый

Известно, что в результате непогоды не пострадал ни один человек, работа общественного транспорта полностью возобновлена.

Ликвидация последствий непогоды. Фото: Telegram/Садовый

Из-за погоды обрушено около 100 деревьев и повреждено до 10 крыш. На улице Валовая провалился дымоход шестиэтажного дома и повредил крышу, все повреждения планируется устранить.

Ликвидация последствий непогоды. Фото: Telegram/Садовый

Также были повреждены линии электропередач, из-за чего возможно частичное отсутствие света. Коммунальные службы расчищают дороги и дождеприемники.

Скриншот поста Садового

Напомним, в ночь на 22 июня во Львовской области произошло попадание ракеты в объект критической энергетической инфраструктуры.

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