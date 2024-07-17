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Стоит держать наготове павербанки — как будут отключать свет во Львовской области сегодня

17 июля 2024 00:37
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света во Львовской области 17 июля
Девочка сидит за столом со свечой. Фото иллюстративное: like.sumy.ua
Анатолий Слюсарь - Редактор

В среду, 17 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.

Об этом во вторник, 16 июля, сообщили во "Львовоблэнерго".

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Как будут отключать свет во Львовской области 17 июля
Скриншот сообщения "Львовоблэнерго"

Отключение света во Львовской области 17 июля

Во "Львовоблэнерго" обнародовали графики почасовых отключений. Согласно этим графикам, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Периоды отключений разделены по одному часу.

"Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", — призывают граждан энергетики.

Отключение света во Львовской области 17 июля
Скриншот сообщения "Львовоблэнерго"

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что с 00:00 до 06:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 06:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 — три очереди, а с 17:00 до 22:00 — четыре очереди.

В НЭК "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет 17 июля
Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Узнать свою группу отключений жители Львовской области могут в личном кабинете на сайте "Львовоблэнерго".

Напомним, из-за непогоды, которая бушевала во Львовской области вечером 14 июля и в ночь на 15 июля, более 200 населенных пунктов региона полностью или частично остались без света. В результате попадания молнии загорелась электросеть.

Также мы сообщали, что из-за аномальной жары и увеличения дефицита в энергосистеме в части Украины днем во вторник, 16 июля, применяли аварийные отключения света. Экстренные отключения действовали в Днепропетровской, Полтавской, Донецкой и Сумской областях.

Львов электроэнергия Львовская область Укрэнерго отключения света

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