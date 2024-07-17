Графики отключения света во Львовской области 17 июля

Девочка сидит за столом со свечой. Фото иллюстративное: like.sumy.ua

В среду, 17 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.

Об этом во вторник, 16 июля, сообщили во "Львовоблэнерго".

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Скриншот сообщения "Львовоблэнерго"

Отключение света во Львовской области 17 июля

Во "Львовоблэнерго" обнародовали графики почасовых отключений. Согласно этим графикам, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Периоды отключений разделены по одному часу.

"Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", — призывают граждан энергетики.

Скриншот сообщения "Львовоблэнерго"

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что с 00:00 до 06:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 06:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 — три очереди, а с 17:00 до 22:00 — четыре очереди.

Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Узнать свою группу отключений жители Львовской области могут в личном кабинете на сайте "Львовоблэнерго".

Напомним, из-за непогоды, которая бушевала во Львовской области вечером 14 июля и в ночь на 15 июля, более 200 населенных пунктов региона полностью или частично остались без света. В результате попадания молнии загорелась электросеть.

Также мы сообщали, что из-за аномальной жары и увеличения дефицита в энергосистеме в части Украины днем во вторник, 16 июля, применяли аварийные отключения света. Экстренные отключения действовали в Днепропетровской, Полтавской, Донецкой и Сумской областях.