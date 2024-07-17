Графики отключения света во Львовской области 17 июля

Стоит держать наготове павербанки — как будут отключать свет во Львовской области сегодня
В среду, 17 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 00:00 до 24:00.
Об этом во вторник, 16 июля, сообщили во "Львовоблэнерго".
Отключение света во Львовской области 17 июля
Во "Львовоблэнерго" обнародовали графики почасовых отключений. Согласно этим графикам, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Периоды отключений разделены по одному часу.
"Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", — призывают граждан энергетики.
В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что с 00:00 до 06:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 06:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 — три очереди, а с 17:00 до 22:00 — четыре очереди.
Узнать свою группу отключений жители Львовской области могут в личном кабинете на сайте "Львовоблэнерго".
Напомним, из-за непогоды, которая бушевала во Львовской области вечером 14 июля и в ночь на 15 июля, более 200 населенных пунктов региона полностью или частично остались без света. В результате попадания молнии загорелась электросеть.
Также мы сообщали, что из-за аномальной жары и увеличения дефицита в энергосистеме в части Украины днем во вторник, 16 июля, применяли аварийные отключения света. Экстренные отключения действовали в Днепропетровской, Полтавской, Донецкой и Сумской областях.
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