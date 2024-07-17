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Варто тримати напоготові павербанки — як відключатимуть світло на Львівщині сьогодні

17 липня 2024 00:37
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключень світла у Львівській області 17 липня
Дівчинка сидить за столом зі свічкою. Фото ілюстративне: like.sumy.ua
Анатолій Слюсар - Редактор

У середу, 17 липня, в Україні діятимуть погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це у вівторок, 16 липня, повідомили у "Львівобленерго".

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Як відключатимуть світло у Львівській області 17 липня
Скриншот повідомлення "Львівобленерго"

Відключення світла на Львівщині 17 липня

У "Львівобленерго" оприлюднили графіки погодинних відключень. Згідно із цими графіками, усіх споживачів поділили на шість груп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Періоди відключень розділено по одній годині.

"Закликаємо всіх економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, аби запобігти відключенням", — закликають громадян енергетики.

Відключення світла у Львівській області 17 липня
Скриншот повідомлення "Львівобленерго"

У НЕК "Укренерго" повідомили, що з 00:00 до 06:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень, з 06:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 — три черги, а з 17:00 до 22:00 — чотири черги.

У НЕК "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло 17 липня
Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Дізнатися свою групу відключень мешканці Львівської області можуть в особистому кабінеті на сайті "Львівобленерго".

Нагадаємо, через негоду, яка вирувала у Львівській області увечері 14 липня та в ніч проти 15 липня, понад 200 населених пунктів регіону повністю або частково залишилися без світла. Унаслідок влучення блискавки зайнялася електромережа.

Також ми повідомляли, що через аномальну спеку та збільшення дефіциту в енергосистемі в частині України вдень у вівторок, 16 липня, застосовували аварійні відключення світла. Екстрені відключення діяли у Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій і Сумській областях.

Львів електроенергія Львівська область Укренерго відключення світла

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