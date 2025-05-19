Во Львове судили мужчину, который украл телефон у работницы Roshen

Телефон в руках. Иллюстративное фото: ShutterStock

Во Львове судили мужчину, который украл мобильный телефон у работницы магазина Roshen. Он вытащил устройство из шкафчика сотрудницы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

11 апреля 2025 года мужчина в магазине "Roshen" во Львове тайно вытащил телефон iPhone 13 Pro из шкафчика работницы магазина и убежал. Это была не первая кража злоумышленника.

Во время суда он полностью признал вину и просил не наказывать его строго. В то же время потерпевшая отметила, что не получила компенсации убытков.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в повторной краже во время военного положения и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, Во Львове судили стоматолога одной из поликлиник, который в 2010 году убил человека.

А в Киеве судили мужчину, который незаконно хранил патроны дома.