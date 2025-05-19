У Львові судили чоловіка, який вкрав телефон у працівниці Roshen

Телефон в руках. Ілюстративне фото: ShutterStock

У Льові судили чоловіка, який вкрав мобільний телефон у працівниці магазину Roshen. Він витягнув пристрій з шафки співробітниці.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

11 квітня 2025 року чоловік в магазині "Roshen" у Львові таємно витягнув телефон iPhone 13 Pro із шафки працівниці магазину та втік. Це була не перша крадіжка зловмисника.

Під час суду він повністю визнав провину та просив не карати його суворо. Водночас потерпіла зазначила, що не отримала компенсації збитків.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у повторній крадіжці під час воєнного стану та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, У Львові судили стоматолога однієї з поліклінік, який у 2010 році вбив людину.

А в Києві судили чоловіка, який незаконно зберігав патрони вдома.