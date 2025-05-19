Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Львів У Львові вдруге судили вбивцю-стоматолога — справі вже 15 років

У Львові вдруге судили вбивцю-стоматолога — справі вже 15 років

Ua en ru
Дата публікації: 19 травня 2025 03:32
У Львові вдруге винесли вирок обвинуваченому у вбивстві сусіда
Чоловік з ножем у руках. Ілюстративне фото: pexels.com

Залізничний районний суд Львова виніс вирок стосовно стоматолога однієї з львівських поліклінік. Суд визнав його винним у вбивстві, скоєному у липні 2010 року під час суперечки з сусідом.

Інформація про вердикт суду міститься у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Раніше по справі обвинуваченого вже проходило судове засідання де його визнали винним. Але в апеляції обвинуваченому вдалось скасувати вирок у 10 років позбавлення волі та штрафі 500 тисяч гривень родині вбитого.

"Не дивлячись на заперечення обвинуваченим своєї причетності до інкримінованого йому злочину, суд вважає, що винуватість останнього підтверджується сукупністю зібраних доказів, які були досліджені та перевірені судом в судовому засіданні", — йдеться у теперішньому вироку суду.

Рішення суду

За теперішнім рішенням суду обвинуваченого визнано винним в умисному вбивстві та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Крім того, суд задовольнив позов потерпілих і зобов’язав стягнути з обвинуваченого 2,05 млн грн моральної та майнової шкоди. На вирок ще можливе оскарження в апеляційному порядку.

Раніше повідомлялось, що Софія Особа, донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон, прокоментувала хід судового розгляду справи. Після чергового засідання вона заявила, що наявні докази чітко вказують на причетність В’ячеслава Зінченка.

Також ми повідомляли, що у Миколаївській області чоловік після вручення повістки порізав вени.

суд вбивство Львів покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /