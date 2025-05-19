Во Львове во второй раз вынесли приговор обвиняемому в убийстве соседа

Мужчина с ножом в руках. Иллюстративное фото: pexels.com

Железнодорожный районный суд Львова вынес приговор в отношении стоматолога одной из львовских поликлиник. Суд признал его виновным в убийстве, совершенном в июле 2010 года во время спора с соседом.

Информация о вердикте суда содержится в Едином реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Ранее по делу обвиняемого уже проходило судебное заседание где его признали виновным. Но в апелляции обвиняемому удалось отменить приговор в 10 лет лишения свободы и штрафе 500 тысяч гривен семье убитого.

"Несмотря на отрицание обвиняемым своей причастности к инкриминируемому ему преступлению, суд считает, что виновность последнего подтверждается совокупностью собранных доказательств, которые были исследованы и проверены судом в судебном заседании", — говорится в нынешнем приговоре суда.

Решение суда

По настоящему решению суда обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевших и обязал взыскать с обвиняемого 2,05 млн грн морального и имущественного ущерба. На приговор еще возможно обжалование в апелляционном порядке.

Ранее сообщалось, что София Особа, дочь убитой языковеда Ирины Фарион, прокомментировала ход судебного рассмотрения дела. После очередного заседания она заявила, что имеющиеся доказательства четко указывают на причастность Вячеслава Зинченко.

А в Киеве на восемь лет осудили пенсионерку. Она еще в 2019 году убила своего 82-летнего мужа, нанеся 18 ударов по голове.

Также мы сообщали, что в Николаевской области мужчина после вручения повестки порезал вены.