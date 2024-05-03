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Пасхальный пост и как из него выходят львовяне — опрос

3 мая 2024 12:29
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Марта Байдака
Журналист
Мясо, колбаса и паска: что львовяне едят после поста 2024
Люди на улице Львова сегодня, 3 мая. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 3 мая, последняя пятница Великого поста перед Пасхой. Во многих христианских традициях Страстная пятница является днем поста и строгого отказа от мясных продуктов и других развлечений. Этот день считается священным и специальным временем, когда верующие вспоминают страдания Иисуса Христа и чтят его. Но уже в саму Пасху пост прекращается.

Новини.LIVE в канун Пасхи поинтересовались у львовян, как они выходят с поста.

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Большинство опрошенных говорят, что просто начинают есть мясо, колбасу и паску. Другие не постились, потому и не выходят. Есть и такие, которые соблюдают здоровое питание и знают, что выходить с поста нужно постепенно.

Одна из опрошенных женщин в комментарии Новини.LIVE говорит, что выход из поста — это важный этап, особенно если вы строго соблюдали ограничения по еде. Поэтому нужно постепенно употреблять вредные продукты.

"Нужно медленно добавлять в свой рацион пищу, к которой вы привыкли, чтоб не перегружать свой организм. И главное, постараться сохранить здоровый баланс в своем питании, даже после завершения поста", — отмечает женщина.

Напомним, мы раньше писали, что нельзя делать в Страстную пятницу и что следует сделать в этот день.

Мы также писали, где купить во Львове вкусною и не дорогою паску.

украинцы
Львов
традиции
опрос
пост
львів
Пасха-2024
Страстная пятница

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