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Великодній піст та як з нього виходять львів'яни — опитування

3 травня 2024 12:29
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Марта Байдака
Журналіст
М'ясо, ковбаса і паска: що львів'яни їдять після посту 2024
Люди на вулиці Львова сьогодні, 3 травня. Фото: Новини.LIVE
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Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 3 травня, остання п'ятниця Великого посту перед Великоднем. У багатьох християнських традиціях Страсна П'ятниця є днем посту та строгого відмовлення від м'ясних продуктів та інших розваг. Цей день вважається священним і спеціальним часом, коли віряни згадують страждання Ісуса Христа та віддають йому шану. Та вже у сам Великдень піст припиняється. 

Новини.LIVE напередодні Великодня поцікавились у львів'ян, як вони виходять із посту.

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Більшість опитаних кажуть, що просто починають їсти м'ясо, ковбасу і паску. Інші не постили, тому й не виходять. Є й такі, які дотримуються здорового харчування і знають, що виходити з посту потрібно поступово.

Одна з опитаних жінок у коментарі Новини.LIVE каже, виходження з посту  — це важливий етап, особливо якщо ви строго дотримувалися обмежень щодо їжі. Тому потрібно поступово вживати шкідливі продукти.

"Потрібно повільно додавати у свій раціон їжу до якої ви звикли, що не перевантажувати свій організм.  І головне, постаратися зберегти здоровий баланс у своєму харчуванні, навіть після завершення посту", — зазначає жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що не можна робити у Страсну п'ятницю і що варто зробити цього дня. 

Ми також писали, де купити у Львові смачну та не дорогу паску

українці
Львів
традиції
опитування
піст
львів
Великдень-2024
Страсна п'ятниця

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