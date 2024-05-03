М'ясо, ковбаса і паска: що львів'яни їдять після посту 2024

Люди на вулиці Львова сьогодні, 3 травня. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 3 травня, остання п'ятниця Великого посту перед Великоднем. У багатьох християнських традиціях Страсна П'ятниця є днем посту та строгого відмовлення від м'ясних продуктів та інших розваг. Цей день вважається священним і спеціальним часом, коли віряни згадують страждання Ісуса Христа та віддають йому шану. Та вже у сам Великдень піст припиняється.

Новини.LIVE напередодні Великодня поцікавились у львів'ян, як вони виходять із посту.

Читайте також:

Більшість опитаних кажуть, що просто починають їсти м'ясо, ковбасу і паску. Інші не постили, тому й не виходять. Є й такі, які дотримуються здорового харчування і знають, що виходити з посту потрібно поступово.

Одна з опитаних жінок у коментарі Новини.LIVE каже, виходження з посту — це важливий етап, особливо якщо ви строго дотримувалися обмежень щодо їжі. Тому потрібно поступово вживати шкідливі продукти.

"Потрібно повільно додавати у свій раціон їжу до якої ви звикли, що не перевантажувати свій організм. І головне, постаратися зберегти здоровий баланс у своєму харчуванні, навіть після завершення посту", — зазначає жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що не можна робити у Страсну п'ятницю і що варто зробити цього дня.

Ми також писали, де купити у Львові смачну та не дорогу паску.