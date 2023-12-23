Взрыв газа во Львове — из-под завалов достали ребенка

Спасатели и полиция на месте взрыва Фото: Андрей Садовый

Во Львове на улице Княгини Ольги, где взорвался газ в доме, работают спасатели, разбирающие завалы. Из-под них уже вытащили ребенка и передали его медикам.

Руководитель прессслужбы ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев, сообщает Lviv Media.

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В доме работают спасатели, которые разбирают завалы. В результате взрыва в доме полностью разрушена стена. По предварительным данным в результате взрыва погибли.

В общей сложности на месте происшествия два авто службы газа, по четыре автомобиля медиков и спасателей. Обеспечивают безопасность восемь автомобильных полиции.

Спасатели и полиция на месте взрыва Фото: Андрей Садовый

Ранее мы сообщали, что во Львове на улице Княгини Ольги, где взорвался газ в доме , работают спасатели, которые разбирают завалы. Из-под них уже вытащили ребенка и передали его медикам.

Напомним, что городской голова Львова Андрей Садовый обнародовал фото с места взрыва в жилом доме. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.