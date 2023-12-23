Взрыв газа во Львове — из-под завалов достали ребенка
Во Львове на улице Княгини Ольги, где взорвался газ в доме, работают спасатели, разбирающие завалы. Из-под них уже вытащили ребенка и передали его медикам.
Руководитель прессслужбы ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев, сообщает Lviv Media.
Из-под завалов дослали ребенка
В доме работают спасатели, которые разбирают завалы. В результате взрыва в доме полностью разрушена стена. По предварительным данным в результате взрыва погибли.
В общей сложности на месте происшествия два авто службы газа, по четыре автомобиля медиков и спасателей. Обеспечивают безопасность восемь автомобильных полиции.
Ранее мы сообщали, что во Львове на улице Княгини Ольги, где взорвался газ в доме , работают спасатели, которые разбирают завалы. Из-под них уже вытащили ребенка и передали его медикам.
Напомним, что городской голова Львова Андрей Садовый обнародовал фото с места взрыва в жилом доме. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.
Читайте Новини.LIVE!