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Взрыв газа во Львове — из-под завалов достали ребенка

23 декабря 2023 21:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Взрыв газа во Львове — из-под завалов достали ребенка
Спасатели и полиция на месте взрыва Фото: Андрей Садовый
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львове на улице Княгини Ольги, где взорвался газ в доме, работают спасатели, разбирающие завалы. Из-под них уже вытащили ребенка и передали его медикам.

Руководитель прессслужбы ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев, сообщает Lviv Media.

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В доме работают спасатели, которые разбирают завалы. В результате взрыва в доме полностью разрушена стена. По предварительным данным в результате взрыва погибли.

В общей сложности на месте происшествия два авто службы газа, по четыре автомобиля медиков и спасателей. Обеспечивают безопасность восемь автомобильных полиции.

садовой
Спасатели и полиция на месте взрыва Фото: Андрей Садовый

Ранее мы сообщали, что во Львове на улице Княгини Ольги, где взорвался газ в доме , работают спасатели, которые разбирают завалы. Из-под них уже вытащили ребенка и передали его медикам.

Напомним, что городской голова Львова Андрей Садовый обнародовал фото с места взрыва в жилом доме. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

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