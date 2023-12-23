Вибух газу у Львові — з-під завалів дістали дитину

Рятувальники і поліція на місці вибуху. Фото: Андрій Садовий

У Львові на вулиці Княгині Ольги, де вибухнув газ у будинку, працюють рятувальники, які розбирають завали. З-під них уже дістали дитину та передали її медикам.

Керівник пресслужби ДСНС Львівщини Віталій Туровцев, повідомляє Lviv Media.

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У будинку, працюють рятувальники, які розбирають завали. Внаслідок вибуху у будинку повністю зруйнована стіна. За попередніми даними внаслідок вибуху є загиблі.

Загалом на місці події два авто служби газу, по чотири автомобілі медиків та рятувальників. Забезпечують безпеку вісім авто поліції.

Рятувальники і поліція на місці вибуху. Фото: Андрій Садовий

Раніше ми повідомляли, що у Львові на вулиці Княгині Ольги, де вибухнув газ у будинку, працюють рятувальники, які розбирають завали. З-під них уже дістали дитину та передали її медикам.

Нагадуємо, що міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив фото з місця вибуху у житловому будинку. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.