Вибух газу у Львові — з-під завалів дістали дитину
У Львові на вулиці Княгині Ольги, де вибухнув газ у будинку, працюють рятувальники, які розбирають завали. З-під них уже дістали дитину та передали її медикам.
Керівник пресслужби ДСНС Львівщини Віталій Туровцев, повідомляє Lviv Media.
З-під завалів дістали дитину
У будинку, працюють рятувальники, які розбирають завали. Внаслідок вибуху у будинку повністю зруйнована стіна. За попередніми даними внаслідок вибуху є загиблі.
Загалом на місці події два авто служби газу, по чотири автомобілі медиків та рятувальників. Забезпечують безпеку вісім авто поліції.
Раніше ми повідомляли, що у Львові на вулиці Княгині Ольги, де вибухнув газ у будинку, працюють рятувальники, які розбирають завали. З-під них уже дістали дитину та передали її медикам.
Нагадуємо, що міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив фото з місця вибуху у житловому будинку. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.
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