Вибух у Львові 23 грудня — фото з місця події

Житловий будинок у Львові після вибуху газу. Фото: Андрій Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив фото з місця вибуху у житловому будинку. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.

Відповідні знімки Садовий оприлюднив у соцмережах.

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На знімках видно, що будинок отримав серйозні пошкодження.

Будинок у Львові, де вибухнув газ 23 грудня. Фото: Андрій Садовий

Нагадаємо, у Львові у будинку на Княгині Ольги ввечері 23 грудня вибухнув газ. Наразі на місці події працюють усі екстрені служби.

У ДСНС повідомили, що з-під завалів будинку врятували дитину.