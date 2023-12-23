Вибух у Львові 23 грудня — фото з місця події

Садовий показав фото з місця вибуху у Львові
23 грудня 2023 21:51
Житловий будинок у Львові після вибуху газу. Фото: Андрій Садовий
Міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив фото з місця вибуху у житловому будинку. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.
Відповідні знімки Садовий оприлюднив у соцмережах.
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На знімках видно, що будинок отримав серйозні пошкодження.
Нагадаємо, у Львові у будинку на Княгині Ольги ввечері 23 грудня вибухнув газ. Наразі на місці події працюють усі екстрені служби.
У ДСНС повідомили, що з-під завалів будинку врятували дитину.
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