Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Садовий показав фото з місця вибуху у Львові arrow

Садовий показав фото з місця вибуху у Львові

23 грудня 2023 21:51
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Вибух у Львові 23 грудня — фото з місця події
Житловий будинок у Львові після вибуху газу. Фото: Андрій Садовий
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив фото з місця вибуху у житловому будинку. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу. 

Відповідні знімки Садовий оприлюднив у соцмережах. 

Читайте також:

Вибух у Львові 23 грудня

На знімках видно, що будинок отримав серйозні пошкодження. 

Будинок у Львові, де вибухнув газ 23 грудня
Будинок у Львові, де вибухнув газ 23 грудня. Фото: Андрій Садовий

Нагадаємо, у Львові у будинку на Княгині Ольги ввечері 23 грудня вибухнув газ. Наразі на місці події працюють усі екстрені служби.

У ДСНС повідомили, що з-під завалів будинку врятували дитину

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі