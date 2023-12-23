Взрыв во Львове 23 декабря — фото с места происшествия

Садовый показал фото с места взрыва во Львове
23 декабря 2023 21:51
Жилой дом во Львове после взрыва газа. Фото: Андрей Садовый
Мэр Львова Андрей Садовый обнародовал фото с места взрыва в жилом доме. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.
Соответствующие снимки Садовый обнародовал в соцсетях.
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На снимках видно, что здание получило серьезные повреждения.
Напомним, во Львове в доме Княгини Ольги вечером 23 декабря взорвался газ. В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы.
В ГСЧС сообщили, что из-под завалов дома спасли ребенка.
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