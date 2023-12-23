Взрыв во Львове 23 декабря — фото с места происшествия

Жилой дом во Львове после взрыва газа. Фото: Андрей Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый обнародовал фото с места взрыва в жилом доме. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

Соответствующие снимки Садовый обнародовал в соцсетях.

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На снимках видно, что здание получило серьезные повреждения.

Дом во Львове, где взорвался газ 23 декабря. Фото: Андрей Садовый

Напомним, во Львове в доме Княгини Ольги вечером 23 декабря взорвался газ. В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы.

В ГСЧС сообщили, что из-под завалов дома спасли ребенка.