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Садовый показал фото с места взрыва во Львове

23 декабря 2023 21:51
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Взрыв во Львове 23 декабря — фото с места происшествия
Жилой дом во Львове после взрыва газа. Фото: Андрей Садовый
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Мэр Львова Андрей Садовый обнародовал фото с места взрыва в жилом доме. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

Соответствующие снимки Садовый обнародовал в соцсетях.

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Взрыв во Львове 23 декабря

На снимках видно, что здание получило серьезные повреждения.

Дом во Львове, где взорвался газ 23 декабря. Фото: Андрей Садовый
Дом во Львове, где взорвался газ 23 декабря. Фото: Андрей Садовый

Напомним, во Львове в доме Княгини Ольги вечером 23 декабря взорвался газ. В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы.

В ГСЧС сообщили, что из-под завалов дома спасли ребенка.

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