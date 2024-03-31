Взрывы во Львовской области — оккупанты разрушили админздание и убили мужчину

Последствия обстрела Львова. Фото архивное: ГСЧС

Российские оккупанты утром 31 марта атаковали Львовскую область. Они разрушили административное здание и убили мужчину.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

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Обстрел Львовской области

"Во время воздушной тревоги, которая длилась с 05:01 по 06:27, враг атаковал крылатыми ракетами тот же объект критической инфраструктуры на Львовщине, который был его целью 24 и 29 марта", — рассказал Козицкий.

По его словам, разрушено админздание. В результате обстрела произошел пожар, который спасатели оперативно потушили.

Из-за атаки врага погиб один человек.

Сейчас продолжается разбор завалов. Козицкий добавил, что под ними еще могут быть люди.

Пост Козицкого. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на воскресенье, 31 марта, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed и ракетами. Противовоздушной обороне удалось приземлить 18 вражеских целей.

Также россияне продолжают атаковать Харьков и применять тяжелое вооружение против гражданского населения. Стало известно, что 30 марта во время атак оккупанты применили управляемую авиационную бомбу, в результате чего есть пострадавшие.