Взрывы во Львовской области — оккупанты разрушили админздание и убили мужчину
Российские оккупанты утром 31 марта атаковали Львовскую область. Они разрушили административное здание и убили мужчину.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.
Обстрел Львовской области
"Во время воздушной тревоги, которая длилась с 05:01 по 06:27, враг атаковал крылатыми ракетами тот же объект критической инфраструктуры на Львовщине, который был его целью 24 и 29 марта", — рассказал Козицкий.
По его словам, разрушено админздание. В результате обстрела произошел пожар, который спасатели оперативно потушили.
Из-за атаки врага погиб один человек.
Сейчас продолжается разбор завалов. Козицкий добавил, что под ними еще могут быть люди.
Напомним, в ночь на воскресенье, 31 марта, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed и ракетами. Противовоздушной обороне удалось приземлить 18 вражеских целей.
Также россияне продолжают атаковать Харьков и применять тяжелое вооружение против гражданского населения. Стало известно, что 30 марта во время атак оккупанты применили управляемую авиационную бомбу, в результате чего есть пострадавшие.
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