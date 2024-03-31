Вибухи у Львівській області — окупанти зруйнували адмінбудівлю та вбили чоловіка

Наслідки обстрілу Львова. Фото архівне: ДСНС

Російські окупанти зранку, 31 березня, атакували Львівську область. Вони зруйнували адміністративну будівлю та вбили чоловіка.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

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Обстріл Львівської області

"Під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 по 06:27, ворог атакував крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня", — розповів Козицький.

За його словами, зруйнована адмінбудівля. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Через атаку ворога загинув один чоловік.

Наразі триває розбір завалів. Козицький додав, що під ними ще можуть бути люди.

Допис Козицького. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч на неділю, 31 березня, російські окупанти вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed та ракетами. Протиповітряній обороні вдалося приземлити 18 ворожих цілей.

Також росіяни продовжують атакувати Харків та застосовувати важке озброєння проти цивільного населення. Стало відомо, що 30 березня під час атак окупанти застосували керовану авіаційну бомбу, внаслідок чого є постраждалі.