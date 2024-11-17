Обстрел Львовской области 17 ноября тысячи людей остаются без теплоснабжения

Спасатели ликвидируют последствия удара по Львовской области 17 ноября. Фото: ГСЧС

Российские войска утром 17 ноября нанесли ракетный удар по Львовской области. В результате атаки есть жертвы среди гражданского населения и повреждения критической инфраструктуры. Тысячи людей остаются без теплоснабжения.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Facebook в воскресенье, 17 ноября.

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Утром 17 ноября русские войска атаковали Львовскую область крылатыми ракетами.

В результате падения обломков в Шептицком районе погиб один человек. Председатель ОВА отметил, что жертвой вражеского удара стала 66-летняя женщина, которая на момент обстрела находилась в автомобиле.

"Еще двое мужчин получили ранения. Одного госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь", — отметил Козицкий.

Он добавил, что оккупанты били по критической инфраструктуре региона - повреждена магистральная труба теплоснабжения. В результате без тепла остались около шести тысяч человек.

"Начали локализацию повреждения, при необходимости развернем пункты несокрушимости", — написал глава Львовской ОГА.

Сообщение Козицкого. Фото: скриншот

По предварительной информации, в регионе также загорелось 12 гаражей на площади 100 квадратных метров. В ГСЧС заявили, что к ликвидации последствий происшествия привлекли 15 спасателей и три единицы спецтехники.

Напомним, во время массированной атаки 17 ноября Россия обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК. В компании заявили о серьезных повреждениях оборудования. В некоторых регионах сегодня были введены экстренные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для удара по Украине враг выпустил около 120 ракет и 90 дронов.

Мы писали, что 17 ноября российская армия также атаковала энергообъекты в Волынской, Запорожской, Ровенской и Винницкой областях.