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Відключення тепла та загибла — наслідки атаки на Львівщину

17 листопада 2024 11:30
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Обстріл Львівської області 17 листопада — тисячі людей залишаються без теплопостачання
Рятувальники ліквідують наслідки удару по Львівщині 17 листопада. Фото: ДСНС
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Російські війська вранці 17 листопада завдали ракетного удару по Львівській області. Внаслідок атаки є жертви серед цивільного населення та пошкодження критичної інфраструктури. Тисячі людей залишаються без теплопостачання.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Facebook у неділю, 17 листопада.

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Вранці 17 листопада російські війська атакували Львівщину крилатими ракетами.

У результат падіння уламків у Шептицькому районі загинула одна людина. Голова ОВА зазначив, що жертвою ворожого удару стала 66-річна жінка, яка на момент обстрілу перебувала в автомобілі.

"Ще двоє чоловіків отримали поранення. Одного госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу", — зауважив Козицький. 

Він додав, що окупанти били по критичній інфраструктурі регіону — пошкоджено магістральну трубу теплопостачання. Внаслідок цього без тепла залишилися близько шести тисяч осіб.

"Розпочали локалізацію пошкодження, за необхідності розгорнемо пункти незламності", — написав голова Львівської ОВА.

удар по Шептицькому районі
Допис Козицького. Фото: скриншот

За попередньою інформацією, у регіоні також загорілися 12 гаражів на площі 100 квадратних метрів. У ДСНС заявили, що до ліквідації наслідків події залучили 15 рятувальників та три одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, під час масованої атаки 17 листопада Росія обстріляла теплоелектростанції ДТЕК. У компанії заявили про серйозні пошкодження обладнання. У деяких регіонах сьогодні були введені екстрені відключення світла. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для удару по Україні ворог випустив близько 120 ракет і 90 дронів.

Ми писали, що 17 листопада російська армія також атакувала енергооб'єкти у Волинській, Запорізькій, Рівненькій та Вінницькій областях. 

ДСНС Львівська область Львівська ОДА ракетний удар загиблі Максим Козицький

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