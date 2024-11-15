Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Открытие аэропорта во Львове — когда это может произойти arrow

Открытие аэропорта во Львове — когда это может произойти

15 ноября 2024 13:06
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Открыть аэропорт во Львове могут уже в 2025 году
Львовский аэропорт. Фото: То є Львів
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Львовский аэропорт может возобновить работу уже в следующем году. Это произойдет, если будет достигнут консенсус по безопасности воздушных путешествий.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 15 ноября.

Читайте также:

Открытие Львовского аэропорта

Киев уже почти год ведет в переговоры с европейскими авиационными властями и авиакомпаниями о возобновлении части авиасообщения.

Старший партнер Марш Макленнан предположил, что если будет достигнут консенсус между европейскими экспертами и авиакомпаниями по безопасности полетов, и при условии соответствующего политического решения — страховая отрасль поддержит процесс восстановления.

Ранее старший партнер Marsh McLennan Криспин Эллисон отмечал, что рейсы из аэропортов "Борисполь" и "Львов" могут возобновиться до конца января 2025 года.

"Если регулирующие органы согласятся, что открывать его безопасно и будет принято политическое решение, страховая отрасль будет готова поддержать усилия по восстановлению", — сказал Эллисон, имея в виду 2025 год.

В свою очередь Государственная авиационная служба в письменных комментариях заявила, что рассматривает возможность поэтапного и ограниченного открытия воздушного пространства для гражданской авиации. Сейчас проходит анализ возможных рисков и угроз, которые могут помешать возобновлению авиационного сообщения.

Ранее мы сообщали, что до конца января 2025 Украина планирует возобновить авиасообщение либо в аэропорту "Львов", либо в "Борисполе". Для полетов самолетов потребуется страховое покрытие на сумму не менее 750 млн дол.

Напомним, недавно мэр Львова Андрей Садовый ответил, нужно ли открывать во Львове аэропорт во время войны. Он считает, что, по крайней мере, один аэропорт в Украине должен работать.

аэропорты Львов Украина война в Украине авиация

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:58 Нетипичные профессии — какую работу будут предлагать женщинам

13:57 Обстрел Одессы — военный объяснил, почему много разрушений

13:54 В Киеве проходит правозащитная акция "Пустые стулья" — фото

13:37 У Садового рассказали, сколько городу стоили командировки мэра

13:27 В Украине обновили требования бронирования — детали от Шмыгаля

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

13:23 Пенсионеры могут не получить выплаты в декабре — какая причина

13:19 Фантомный ремонт — на Одесчине предотвратили растрату 800 млн грн

13:19 Известно, сколько мощностей потеряло Центрэнерго из-за атак РФ

Text

13:17 ГПСУ сказали сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу

13:17 Подделки и принудительный труд — что не так с маркетплейсом Temu

13:58 Нетипичные профессии — какую работу будут предлагать женщинам

13:57 Обстрел Одессы — военный объяснил, почему много разрушений

13:54 В Киеве проходит правозащитная акция "Пустые стулья" — фото

13:37 У Садового рассказали, сколько городу стоили командировки мэра

13:27 В Украине обновили требования бронирования — детали от Шмыгаля

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

13:23 Пенсионеры могут не получить выплаты в декабре — какая причина

13:19 Фантомный ремонт — на Одесчине предотвратили растрату 800 млн грн

13:19 Известно, сколько мощностей потеряло Центрэнерго из-за атак РФ

13:17 Подделки и принудительный труд — что не так с маркетплейсом Temu

13:15 Заходила ли росДРГ в село на Черниговщине — ответ ГПСУ

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Text

13:17 ГПСУ сказали сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Text

12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Text

12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

Text

11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

Text

08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

Text

04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

Text

03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

Text

00:38 Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд