Открыть аэропорт во Львове могут уже в 2025 году

Львовский аэропорт. Фото: То є Львів

Львовский аэропорт может возобновить работу уже в следующем году. Это произойдет, если будет достигнут консенсус по безопасности воздушных путешествий.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 15 ноября.

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Открытие Львовского аэропорта

Киев уже почти год ведет в переговоры с европейскими авиационными властями и авиакомпаниями о возобновлении части авиасообщения.

Старший партнер Марш Макленнан предположил, что если будет достигнут консенсус между европейскими экспертами и авиакомпаниями по безопасности полетов, и при условии соответствующего политического решения — страховая отрасль поддержит процесс восстановления.

Ранее старший партнер Marsh McLennan Криспин Эллисон отмечал, что рейсы из аэропортов "Борисполь" и "Львов" могут возобновиться до конца января 2025 года.

"Если регулирующие органы согласятся, что открывать его безопасно и будет принято политическое решение, страховая отрасль будет готова поддержать усилия по восстановлению", — сказал Эллисон, имея в виду 2025 год.

В свою очередь Государственная авиационная служба в письменных комментариях заявила, что рассматривает возможность поэтапного и ограниченного открытия воздушного пространства для гражданской авиации. Сейчас проходит анализ возможных рисков и угроз, которые могут помешать возобновлению авиационного сообщения.

Ранее мы сообщали, что до конца января 2025 Украина планирует возобновить авиасообщение либо в аэропорту "Львов", либо в "Борисполе". Для полетов самолетов потребуется страховое покрытие на сумму не менее 750 млн дол.

Напомним, недавно мэр Львова Андрей Садовый ответил, нужно ли открывать во Львове аэропорт во время войны. Он считает, что, по крайней мере, один аэропорт в Украине должен работать.