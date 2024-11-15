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Відкриття аеропорту у Львові — коли це може статися

15 листопада 2024 13:06
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Відкрити аеропорт у Львові можуть вже у 2025 році
Львівський аеропорт. Фото: То є Львів
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Львівський аеропорт може відновити роботу вже у наступному році. Це відбудеться, якщо буде досягнуто консенсусу щодо безпеки повітряних подорожей.

Про це повідомляє Reuters у п'ятницю, 15 листопада.

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Відкриття Львівського аеропорту

Київ уже майже рік веде у переговори з європейською авіаційною владою та авіакомпаніями про відновлення частини авіасполучення.

Старший партнер Марш Макленнан припустив, що якщо буде досягнуто консенсусу між європейськими експертами та авіакомпаніями щодо безпечності польотів, і за умови відповідного політичного рішення — страхова галузь підтримає процес відновлення.

Раніше старший партнер Marsh McLennan Кріспін Еллісон зазначав, що рейси з аеропортів "Бориспіль" та "Львів" можуть відновитися до кінця січня 2025 року.

"Якщо регулюючі органи погодяться, що відкривати його безпечно, і буде прийнято політичне рішення, страхова галузь буде готова підтримати зусилля щодо відновлення", — сказав Еллісон, маючи на увазі 2025 рік.

В свою чергу, Державна авіаційна служба у письмових коментарях заявила, що розглядає можливість поетапного та обмеженого відкриття повітряного простору для цивільної авіації. Наразі відбувається аналіз можливих ризиків і загроз, які можуть завадити відновленню авіаційного сполучення.

Раніше ми повідомляли, що до кінця січня 2025 року Україна планує відновити авіасполучення або в аеропорті "Львів", або в "Борисполі". Для польотів літаків буде потрібне страхове покриття на суму щонайменше 750 млн дол.

Нагадаємо, нещодавно мер Львова Андрій Садовий відповів, чи потрібно відкривати у Львові аеропорт під час війни. Він вважає, що принаймні один аеропорт в Україні має працювати.

аеропорти Львів Україна війна в Україні авіація

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