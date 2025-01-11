Как многодетным родителям оформить отсрочку от мобилизации без Резерв+ — объяснение юриста

Представители ТЦК и СП за рабочим столом. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В связи с военной агрессией и мобилизацией в Украине многие военнообязанные мужчины интересуются возможностью оформления отсрочки. Особенно это актуально для многодетных отцов. Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочка от призыва предоставляется мужчинам, которые являются родителями трех и более детей, не достигших 18-летнего возраста. Но как ее оформить онлайн, если "Резерв+" не работает?

Куда обращаться, чтобы восстановить отсрочку, рассказала в комментарии Новини.LIVE юрист Орися Швец. Чтобы оформить отсрочку, можно отправить по почте заявление и документы в ТЦК и СП, говорит Швец.

Читайте также:

Как оформить отсрочку онлайн

Несмотря на официальное заявление Минобороны, в приложении "Резерв+" функция оформления отсрочки для многодетных военнообязанных не возобновилась.

"В таком случае при встрече с работниками ТЦК вы можете ссылаться на то, что такое заявление было подано, и показать подтверждение — накладную из почтового отделения", — говорит юристка.

Какие документы нужны для оформления отсрочки

Для получения отсрочки необходимо подготовить:

Паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Свидетельства о рождении всех детей (оригиналы и копии).

Справку о составе семьи или выписку из реестра места жительства. Заявление на отсрочку.

В случае, если дети рождены в разных браках: решение суда о проживании детей с отцом; документы об опекунстве (если есть).



После нужно подать заявление и пакет документов в территориальный центр комплектования (военкомат). В случае одобрения заявления вы получите документ, подтверждающий ваше право на отсрочку.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине студент заставил ТЦК через суд рассмотреть отсрочку.

Мы также писали, когда отсрочку не надо продлевать каждые 3 месяца.