Як багатодітним батькам оформити відстрочку від мобілізації без Резерв+ — пояснення юриста

Представники ТЦК та СП за робочим столом. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

У зв’язку з військовою агресією та мобілізацією в Україні багато військовозобов’язаних чоловіків цікавляться можливістю оформлення відстрочки. Особливо це актуально для багатодітних батьків. Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочка від призову надається чоловікам, які є батьками трьох і більше дітей, які не досягли 18-річного віку. Але як її оформити онлайн, якщо "Резерв+" не працює?

Куди звертатись, щоб поновити відстрочку, розповіла у коментарі Новини.LIVE юрист Орися Швець.

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Як оформити відстрочку онлайн

Попри офіційну заяву Міноборони, у застосунку "Резерв+" функція оформлення відстрочки для багатодітних військовозобов'язаних не відновилася. Щоб оформити відстрочку, можна поштою надіслати заяву та документи в ТЦК та СП, каже Швець.

"У такому випадку при зустрічі з працівниками ТЦК ви можете посилатися на те, що така заява була подана, і показати підтвердження — накладну з поштового відділення", — каже юристка.

Які документи потрібні для оформлення відстрочки

Для отримання відстрочки необхідно підготувати:

Паспорт громадянина України та ідентифікаційний код.

Свідоцтва про народження всіх дітей (оригінали та копії).

Довідку про склад сім’ї або витяг із реєстру місця проживання.

Заяву на відстрочку.

У разі, якщо діти народжені в різних шлюбах: рішення суду про проживання дітей із батьком; документи про опікунство (якщо є).



Опісля потрібно подати заяву та пакет документів до територіального центру комплектування (військкомату). У разі схвалення заяви ви отримаєте документ, що підтверджує ваше право на відстрочку.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині студент змусив ТЦК через суд розглянути відстрочку.

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