Завершится ли война в Украине в 2025 году — опрос во Львове

Люди на площади Рынок во Львове. Фото: Новини.LIVE

Полномасштабная война продолжается с 2022 года в Украине и остается главной темой обсуждений как среди граждан, так и в экспертных кругах. Вопрос о том, закончится ли война в Украине в 2025 году, остается открытым. Прогнозы экспертов указывают на возможность завершения конфликта до конца 2025 года, однако многое зависит от развития событий на фронте, экономической ситуации и международной поддержки.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, закончится ли война в Украине в 2025 году.

Читайте также:

Когда закончится война в Украине

Большинство опрошенных уверены, что война в Украине продлится еще минимум пять лет. Точной даты окончания войны назвать не могут, но убеждены, пока существует страна Россия, до тех пор военные действия будут на территории Украины.

"Не закончится, я сам военный и я считаю, что война будет продолжаться еще пять лет точно", — говорит мужчина.

"Надеюсь, что война в Украине закончится уже в 2025 году, но когда, точно не могу сказать", — отмечает женщина.

"Я думаю, что война быстро не закончится. Сначала говорили две-три недели, а тут уже три года проходит. Поэтому думаю, что не скоро все завершится", — добавляет девушка.

"Война в Украине не закончится в 2025 году. Пока есть страна Россия, будет продолжаться война в Украине", — делится мнениями опрошенный мужчина.

Напомним, мы ранее писали, что городской голова Львова Андрей Садовый озвучил количество львовян, которые сейчас на фронте.

Мы также писали, в каких областях Украины в 2024 году гудели сирены тревоги дольше всего.