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Війна в Україні — чи стане 2025-й роком завершення конфлікту

6 січня 2025 06:37
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Чи завершиться війна в Україні у 2025 році — опитування у Львові
Люди на площі Ринок у Львові. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Повномасштабна війна в Україні, що триває з 2022 року, залишається головною темою обговорень як серед громадян, так і в експертних колах. Питання про те, чи закінчиться війна в Україні у 2025 році, залишається відкритим. Прогнози експертів вказують на можливість завершення конфлікту до кінця 2025 року, проте багато залежить від розвитку подій на фронті, економічної ситуації та міжнародної підтримки.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи закінчиться війна в Україні у 2025 році. 

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Коли закінчиться війна в Україні

Більшість опитаних людей впевненні, що війна в Україні  триватиме ще мінімум п'ять років. Точної дати закінчення війни назвати не можуть, але переконанні, допоки існує країна Росія, доти воєнні дії будуть на території України.

"Не закінчиться, я сам військовий і я вважаю що війна триватиме ще п'ять років точно", — каже чоловік.

"Сподіваюсь що війна в Україні закінчиться уже в 2025 році, але коли точно, не можу сказати", — зазначає жінка.

"Я думаю, що війна швидко не закінчиться. Спочатку говорили два-три тижні, а тут вже три роки минає. Тому думаю, що не скоро все завершиться", — додає дівчина.

"Війна в Україні не закінчиться у 2025 році. Допоки є країна Росія, доти буде тривати війна в Україні", — ділиться думками опитаний чоловік. 

Нагадаємо ми раніше писали, що міський голова Львова Андрій Садовий озвучив кількість львів'ян, які зараз на фронті.  

Ми також писали, в яких областях України у 2024 році гули сирени тривоги найдовше.

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08:34 У мережі показали, як хотіли розбудувати метро в Києві 1962 року

08:07 У РФ занепокоєні щодо української РЕБ в Курській області, — ІSW

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:02 У Луцьку чоловік облаяв працівників ТЦК та СП — його судили

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