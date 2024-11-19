Реабилитация после войны — история украинского героя, бросившего глаза

Военный Павел Марцинюк с реабилитологом во Львове. Фото: Новини.LIVE

Он украинский военный из Хмельнитчины, чья история стала символом мужества, стойкости и несокрушимого духа. Ему 33, у него трое детей, и он вступил в ряды защитников еще за год до полномасштабного вторжения.

Кем был до начала большой войны, как получил ранения и как заново учится ходить военный Павел Марцинюк, читайте в материале Новини.LIVE

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История военного Павла Марцинюка

Военный Павел Марцинюк в гражданской жизни работал водителем, а в 2021 году пошел на контракт в десантно-штурмовые войска. Был на востоке Украины, на Донецком, Луганском, Харьковском направлениях.

"Первая должность — водитель-радиотелефонист. Прошел боевую подготовку со своими побратимами, и мы выехали в зону ООС. И с тех пор, и когда стала полномасштабная — я, так сказать, втянулся, познакомился с хорошими своими побратимами. Многих уже нет в живых. Вечная им память", — говорит Марцинюк.

Мужчина говорит, тяжелое ранение получил во время прохождения основ инженерной подготовки.

"Инструктор взял противотанковую мину, отнес от меня влево где-то на метров 2 или 3, и прыгнул на нее. По непонятным мне причинам. И вот такие последствия. Я потерял зрение, потерял возможность увидеть своих детей. Это самое страшное, чего я в жизни боялся", — вспоминает военный.

У военного была надежда, что хотя бы один глаз удастся спасти, но нет. Ему установили импланты. Но Павел не падает духом.

Военный Павел Марцинюк. Фото: Новини.LIVE

"Я благодарю Бога за то, что жив. Руки и ноги остались. Смогу ходить, руками что-то делать", — отмечает защитник.

Пережив многочисленные операции, мужчина проходит реабилитацию в Центре "Незламні" и учится заново ходить.

"Здесь я приобретаю новый опыт, учусь, как передвигаться, ориентироваться. Я не хочу чувствовать себя беспомощным, я хочу помогать своей семье, своим детям. Что я сейчас могу? Я сейчас ничего не могу. Морально мне сейчас немного тяжеловато, но я верю в то, что я где-то себя найду", — делится мыслями Павел.

Павел Марцинюк учится ходить. Фото: Новини.LIVE

По его словам, в планах — помогать, вдохновлять подобных себе, потому что война внесла в жизнь людей необратимые изменения.

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