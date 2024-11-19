Реабілітація після війни — історія українського героя, який втартив очі

Війна забрала очі — історія захисника, який знову вчиться ходити
Він український військовий із Хмельниччини, чия історія стала символом мужності, стійкості та незламного духу. Йому 33, у нього троє дітей, і він вступив в лави захисників ще за рік до повномасштабного вторгнення.
Ким був до початку великої війни, як отримав поранення та як заново вчиться ходити військовий Павло Марцинюк, читайте у матеріалі Новини.LIVE
Історія військового Павла Марцинюка
Військовий Павло Марцинюк у цивільному житті працював водієм, а в 2021 році пішов на контракт в десантно-штурмові війська. Був на сході України, на Донецькому, Луганському, Харківському напрямках.
"Перша посада — водій-радіотелефоніст. Пройшов бойове злагодження зі своїми побратимами, і ми виїхали в зону ООС. І з того часу, і коли стала повномасштабна — так сказати, втягнувся, познайомився з хорошими своїми побратимами. Багатьох уже немає в живих. Вічна їм пам'ять", — каже Марцинюк.
Чоловік каже, важке поранення отримав під час проходження основ інженерної підготовки.
"Інструктор взяв протитанкову міну, відніс від мене вліво десь на метрів 2 чи 3, і стрибнув на неї. З незрозумілих мені причин. І ось такі наслідки. Я втратив зір, втратив можливість побачити своїх дітей, найстрашніше, що я в житті боявся", — пригадує військовий.
У військового була надія, що хоча б одно око вдасться врятувати, але ні. Йому встановили імпланти. Та Павло не падає духом.
"Я дякує Богу за те, що живий. Руки й ноги залишилися. Зможу ходити, руками щось робити", — наголошує захисник.
Переживши численні операції, чоловік проходить реабілітацію в Центрі "Незламні" та вчиться заново ходити.
"Тут я набуваю нового досвіду, навчаюся, як пересуватися, орієнтуватися. Я не хочу почуватись безпорадним, я хочу допомагати своїй родині, своїм дітям. Що я зараз можу? Я зараз нічого не можу. Морально зараз трохи важкувато, але вірю в те, що я десь себе віднайду", — ділиться думками Павло.
З його слів, у планах — допомагати, надихати, подібних собі людей, бо війна внесла в життя людей неповоротні зміни.
Нагадаємо, ми раніше писали, що в Київській області відкрили мобільний реабілітаційний модуль.
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