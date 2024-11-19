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Війна забрала очі — історія захисника, який знову вчиться ходити

19 листопада 2024 17:08
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Реабілітація після війни — історія українського героя, який втартив очі
Військовий Павло Марцинюк з реабілітологом у Львові. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Він український військовий із Хмельниччини, чия історія стала символом мужності, стійкості та незламного духу. Йому 33, у нього троє дітей, і він вступив в лави захисників ще за рік до повномасштабного вторгнення.

Ким був до початку великої війни, як отримав поранення та як заново вчиться ходити військовий Павло Марцинюк, читайте у матеріалі Новини.LIVE

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Історія військового Павла Марцинюка

Військовий Павло Марцинюк у цивільному житті працював водієм, а в 2021 році пішов на контракт в десантно-штурмові війська. Був на сході України, на Донецькому, Луганському, Харківському напрямках.

"Перша посада — водій-радіотелефоніст. Пройшов бойове злагодження зі своїми побратимами, і ми виїхали в зону ООС. І з того часу, і коли стала повномасштабна —  так сказати, втягнувся, познайомився з хорошими своїми побратимами. Багатьох уже немає в живих. Вічна їм пам'ять", — каже Марцинюк.

Чоловік каже, важке поранення отримав під час проходження основ інженерної підготовки.

"Інструктор взяв протитанкову міну, відніс від мене вліво десь на метрів 2 чи 3, і стрибнув на неї. З незрозумілих мені причин. І ось такі наслідки. Я втратив зір, втратив можливість побачити своїх дітей, найстрашніше, що я в житті боявся", — пригадує військовий.

У військового була надія, що хоча б одно око вдасться врятувати, але ні. Йому встановили імпланти. Та Павло не падає духом.

Війна забрала очі — історія захисника, який знову вчиться ходити - фото 1
Військовий Павло Марцинюк. Фото: Новини.LIVE

"Я дякує Богу за те, що живий. Руки й ноги залишилися. Зможу ходити, руками щось робити", — наголошує захисник.

Переживши численні операції, чоловік проходить реабілітацію в Центрі "Незламні" та вчиться заново ходити.

"Тут я набуваю нового досвіду, навчаюся, як пересуватися,  орієнтуватися. Я не хочу почуватись безпорадним, я хочу допомагати своїй родині, своїм дітям. Що я зараз можу? Я зараз нічого не можу. Морально зараз трохи важкувато, але вірю в те, що я десь себе віднайду", — ділиться думками Павло.

Війна забрала очі — історія захисника, який знову вчиться ходити - фото 2
Павло Марцинюк вчиться ходити. Фото: Новини.LIVE

З його слів, у планах — допомагати, надихати, подібних собі людей, бо війна внесла в життя людей неповоротні зміни.

Нагадаємо, ми раніше писали, що в Київській області відкрили мобільний реабілітаційний модуль.

Ми також писали, в яких умовах лікують військових в Одеській обласній лікарні.

здоров'я Львів Історії життя війна в Україні реабілітація

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