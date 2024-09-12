Во Львове военный-бисексуал обратился в суд из-за решения облсовета касательно регистрации партнерств — что решил суд

Судья. Фото иллюстративное: zib.com.ua

В апреле 2023 года Львовский городской совет обратился к руководству государства с просьбой не допустить принятия закона "Об институте регистрируемых партнерств". В случае принятия этого законопроекта ЛГБТ-сообщества получили бы право регистрировать свои отношения. Бисексуальный военнослужащий ВСУ обратился в суд с иском об отмене соответствующего обращения Львовского облсовета.

Об этом говорится в решении, которое Львовский окружной административный суд принял в пятницу, 6 сентября.

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Детали дела

Во время заседания 6 апреля 2023 года Львовский облсовет составил обращение к руководству государства о недопущении принятия законопроекта "Об институте регистрируемых партнерств". Депутаты заявили, что такие изменения будут противоречить Конституции, семейному кодексу и моральным устоям украинского общества, а "введение партнерства" стало бы этапом к признанию однополых браков.

Военный-бисексуал Петр Жеруха, являющийся автором электронной петиции за регистрируемые партнерства для однополых и разнополых пар, обжаловал решение Львовского облсовета в суде.

Решение суда

Во время судебного заседания Жеруха заявил, что вопросы регистрации партерства не входят в полномочия Львовского облсовета как органа местного самоуправления. Обращение же к власти по содержанию является подстрекательством к дискриминации, к тому же его обнародовали до принятия процедурного нарушения. Военный подчеркнул, что противоречивое решение облсовета нарушает его права как представителя ЛГБТ+.

Суд подтвердил, что решение вопроса о введении института гражданских партнерств не относится к полномочиям местного самоуправления. Иск удовлетворили в полном объеме. Решение Львовского облсовета сочли противоправным и отменили. Также со Львовского облсовета взыщут 1 073 гривны судебного сбора.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно оспорить путем подачи апелляции.