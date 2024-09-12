У Львові військовий-бісексуал звернувся до суду через рішення облради щодо реєстрації партнерств — що вирішив суд

Суддя. Фото ілюстративне: zib.com.ua

У квітні 2023 року Львівська міська рада звернулася до керівництва держави з проханням не допустити ухвалення закону "Про інститут реєстрованих партнерств". У разі ухвалення цього законопроєкту ЛГБТ-спільноти отримали б право реєструвати свої стосунки. Бісексуальний військовослужбовець ЗСУ звернувся до суду із позовом щодо скасування відповідного звернення Львівської облради.

Про це йдеться у рішенні, яке Львівський окружний адміністративний суд ухвалив у п'ятницю, 6 вересня.

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Деталі справи

Під час засідання 6 квітня 2023 року Львівська облрада ухвалила звернення до керівництва держави щодо недопущення ухвалення законопроєкту "Про інститут реєстрованих партнерств". Депутати заявили, що такі зміни суперечитимуть Конституції, сімейного кодексу та моральним засадам українського суспільства, а "запровадження партнерства" стало б етапом до визнання одностатевих шлюбів.

Військовий-бісексуал Петро Жеруха, який є автором електронної петиції за реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар, оскаржив рішення Львівської облради у суді.

Рішення суду

Під час судового засідання Жеруха заявив, що питання щодо реєстрації партнерства не входять до повноважень Львівської облради як органу місцевого самоврядування. Звернення ж до влади за змістом є підбурюванням до дискримінації, до того ж його оприлюднили до прийняття, що є процедурним порушенням. Військовий наголосив, що суперечливе рішення облради порушує його права як представника ЛГБТ+.

Суд підтвердив, що вирішення питання щодо запровадження інституту цивільних партнерств не належить до повноважень місцевого самоврядування. Позов задовольнили в повному обсязі. Рішення Львівської облради визнали протиправним і скасували. Також із Львівської облради стягнуть 1 073 гривні судового збору.

Наразі вирок ще не набув законної чинності. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити через подання апеляції.