Не появлялся в части несколько месяцев — во Львове судили военного

Судейский молоток. Иллюстративное фото: Freepik

В Львове военный самовольно покинул часть, в которой служил, и несколько месяцев не появлялся. За это суд наказал мужчину.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что обвиняемый — военнослужащий, который проходил военную службу по контракту в Военном институте танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" во Львове. 21 сентября мужчина решил самовольно покинуть часть и не появлялся там до 22 декабря 2022 года.

Решение суда

Сам фигурант признал свою вину и раскаялся. Он рассказал, что действительно самовольно оставил воинскую часть без уважительных на это причин, и просил строго его не наказывать, поскольку он желает продолжать военную службу.

Франковский районный суд Львова признал его виновным в совершении уголовного нарушения, в частности в самовольном оставлении воинской части более чем на трое суток, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Однако суд изменил решение и освободил от отбывания назначенного наказания с испытанием, установив ему испытательный срок продолжительностью три года.

Напомним, недавно во Львове судили серийного поджигателя, который нанес значительный ущерб нескольким бизнесам. Он должен выплатить штраф.

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