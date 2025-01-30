Не з'являвся у частині кілька місяців — у Львові судили військового

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: Freepik

У Львові військовий самовільно покинув частину, в якій служив, та кілька місяців не з'являвся. За це суд покарав чоловіка.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що обвинувачений — військовослужбовець, який проходив військову службу за контрактом у Військовому інституті танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" у Львові. 21 вересня чоловік вирішив самовільно покинути частину та не з'являвся там до 22 грудня 2022 року.

Рішення суду

Сам фігурант визнав свою провину та розкаявся. Він розповів, що дійсно самовільно залишив військову частину без поважних на це причин, та просив суворо його не карати, оскільки він бажає продовжувати військову службу.

Франківський районний суд Львова визнав його винним у вчиненні кримінального порушення, зокрема у самовільному залишенні військової частини більше ніж на три доби, та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на п'ять років.

Однак суд змінив рішення і звільнив від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю три роки.

Нагадаємо, нещодавно у Львові судили серійного палія, який завдав значних збитків кільком бізнесам. Він має сплатити штраф.

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