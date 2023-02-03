Львовский Центр Несокрушимые: после протезирования воин занимается на тренажере из металла Азовстали

"Физрук" в Центре НЕСЛОМНО занимается на тренажере из металла "Азовстали"

Военный в Центре "Несокрушимые" будут проходить реабилитацию на тренажере, изготовленном из металла последней партии "Азовстали". Металл был отлит 20 февраля - за четыре дня до полномасштабного вторжения. На тренажере уже занимается защитник из Донбасса.

Об этом сообщили в Первом медобъединении Львова .

"Физрук" - это позывной военного Андрея Аскерова. Ему 37. Работал тренером по волейболу, однако как только началась полномасштабная война, он мобилизовался.

В октябре, во время одной из задач Донецкой области, откуда родом Андрей, вместе с собратьями взорвался на мине. Их с множественными осколочными ранениями тогда доставили в одну из больниц Днепра. Там Андрею ампутировали левую ногу, потому что кости стопы были полностью размозжены. Лечили защитника в Виннице, в Немирове, только потом он попал в Национальный реабилитационный центр НЕСЛОМНЫЕ во Львове.

Поскольку ампутация была выполнена не подобающим для дальнейшего протезирования образом, хирургам пришлось оперировать во второй раз. Реампутацию ноги Андрею провели после консультаций с протезистом. Ведь в Центре несокрушимые хирурги обязательно привлекают протезистов, чтобы определить лучший для протезирования уровень ампутации.

Также с первого дня попадания Андрея в медучреждение он добросовестно проходил физическую и психологическую реабилитацию. Недавно Андрей получил протез и снова стал ходить. Теперь он занимается еще более упорно. И делает это, в частности, на "особом" тренажере "Блоковая рамка".

Вес, поднимаемый Андреем, изготовлен из последней партии металла из "Азовстали", полученной 20 февраля - накануне полномасштабного вторжения.

Производители оборудования из Харькова изготовили из этого металла грузовые плитки для тренажеров. Его Национальном реабилитационном центре НЕСЛОМНЫЕ передали в рамках украинско-швейцарского проекта "Реабилитация травм войны" и БФ "Пациенты Украины".

Кроме того, чтобы каждый украинец, потерявший конечности в войне, получил шанс вернуться к полноценной жизни, Национальный реабилитационный центр НЕСЛОМНЫЕ Первого медобъединения Львова совместно с благотворительной платформой Dodro.ua объявили проект "Протезы для несгибаемых".

Напомним, ранее мы писали, что во Львове будут изготавливать протезы для детей .

Кроме того, во Львове запустили бесплатные экскурсии для военных, которые проходят реабилитацию в медучреждениях города.



