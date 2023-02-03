Львовский Центр Несокрушимые: после протезирования воин занимается на тренажере из металла Азовстали

Во Львове военный в Центре "Несокрушимые" проходит реабилитацию на тренажере, изготовленном из металла "Азовстали"
Военный в Центре "Несокрушимые" будут проходить реабилитацию на тренажере, изготовленном из металла последней партии "Азовстали". Металл был отлит 20 февраля - за четыре дня до полномасштабного вторжения. На тренажере уже занимается защитник из Донбасса.
Об этом сообщили в Первом медобъединении Львова .
-
Актуально или нет: как одесситы относятся к дерусификации
-
Кровь из носа и стертые пальцы: Дорофеева показала последствия съемок нового клипа "Вотсап"
-
Во Львове попрощаются с пятью Героями, защищавшими Украину
-
Эксперт рассказал, когда ВСУ начнут большое контрнаступление
-
"Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными
-
Экс-главе Херсонской ОВА объявили подозрение: в чем его обвиняют
-
"Львовская железная дорога" предупреждает об изменениях в расписании движения пригородных поездов
-
Мы не напуганы, мы не боимся кремля, — президент Евросовета
-
История и искусство у блекаут: одесские благотворители приобрели генераторы для музеев Украины
-
Не прошел и год: британский бренд Paul Smith уходит с российского рынка после громкого скандала
"Физрук" - это позывной военного Андрея Аскерова. Ему 37. Работал тренером по волейболу, однако как только началась полномасштабная война, он мобилизовался.
В октябре, во время одной из задач Донецкой области, откуда родом Андрей, вместе с собратьями взорвался на мине. Их с множественными осколочными ранениями тогда доставили в одну из больниц Днепра. Там Андрею ампутировали левую ногу, потому что кости стопы были полностью размозжены. Лечили защитника в Виннице, в Немирове, только потом он попал в Национальный реабилитационный центр НЕСЛОМНЫЕ во Львове.
Поскольку ампутация была выполнена не подобающим для дальнейшего протезирования образом, хирургам пришлось оперировать во второй раз. Реампутацию ноги Андрею провели после консультаций с протезистом. Ведь в Центре несокрушимые хирурги обязательно привлекают протезистов, чтобы определить лучший для протезирования уровень ампутации.
Также с первого дня попадания Андрея в медучреждение он добросовестно проходил физическую и психологическую реабилитацию. Недавно Андрей получил протез и снова стал ходить. Теперь он занимается еще более упорно. И делает это, в частности, на "особом" тренажере "Блоковая рамка".
Вес, поднимаемый Андреем, изготовлен из последней партии металла из "Азовстали", полученной 20 февраля - накануне полномасштабного вторжения.
Производители оборудования из Харькова изготовили из этого металла грузовые плитки для тренажеров. Его Национальном реабилитационном центре НЕСЛОМНЫЕ передали в рамках украинско-швейцарского проекта "Реабилитация травм войны" и БФ "Пациенты Украины".
Кроме того, чтобы каждый украинец, потерявший конечности в войне, получил шанс вернуться к полноценной жизни, Национальный реабилитационный центр НЕСЛОМНЫЕ Первого медобъединения Львова совместно с благотворительной платформой Dodro.ua объявили проект "Протезы для несгибаемых".
Напомним, ранее мы писали, что во Львове будут изготавливать протезы для детей .
Кроме того, во Львове запустили бесплатные экскурсии для военных, которые проходят реабилитацию в медучреждениях города.