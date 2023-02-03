Львівський Центр Незламні: після протезування воїн займається на тренажері з металу Азовсталі

"Фізрук" у Центрі НЕЗЛАМНІ займається на тренажері з металу "Азовсталі"

Військові у Центрі "Незламні" проходитимуть реабілітацію на тренажері, що виготовлений з металу останньої партії "Азовсталі". Метал був відлитий 20 лютого — за чотири дні до повномасштабного вторгнення. На тренажері вже займається захисник з Донеччини.

Про це повідомили у Першому медоб`єднанні Львова.

"Фізрук" — це позивний військового Андрія Аскерова. Йому 37. Працював тренером із волейболу, однак щойно почалася повномасштабна війна, він мобілізувався.

У жовтні, під час одного із завдань на Донеччині, звідки родом Андрій, разом із побратимами підірвався на міні. Їх з множинними осколковими пораненнями тоді доправили до однієї з лікарень Дніпра. Там Андрієві ампутували ліву ногу, бо кістки стопи були повністю розтрощені. Лікували захисника у Вінниці, у Немирові, лише потім він потрапив до Національного реабілітаційного центру "НЕЗЛАМНІ" у Львові.

Оскільки ампутація була виконана не належним для подальшого протезування чином, хірургам довелося оперувати вдруге. Реампутацію ноги Андрієві зробили після консультацій із протезистом. Адже у Центрі "НЕЗЛАМНІ" хірурги обов'язково залучають протезистів, аби визначити найліпший для протезування рівень ампутації.

Також від першого дня потрапляння Андрія до медзакладу, він сумлінно проходив фізичну та психологічну реабілітацію. Нещодавно Андрій отримав протез і знову почав ходити. Тепер він займається ще наполегливіше. І робить це, зокрема, на "особливому" тренажері "Блокова рамка".

Вага, яку піднімає Андрій, виготовлена з останньої партії металу з "Азовсталі", отриманої 20 лютого — напередодні повномасштабного вторгнення.

Виробники обладнання з Харкова виготовили з цього металу вантажні плитки для тренажерів. Його Національному реабілітаційному центрі "НЕЗЛАМНІ" передали в межах українсько-швейцарського проєкту "Реабілітація травм війни" та БФ "Пацієнти України".

Окрім того, аби кожен українець, який втратив кінцівки у війні, отримав шанс повернутися до повноцінного життя, Національний реабілітаційний центр "НЕЗЛАМНІ" Першого медоб’єднання Львова спільно з благодійною платформою Dodro.ua оголосили проєкт "Протези для незламних".

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Львові виготовлятимуть протези для дітей.

Окрім того, у Львові запустили безкоштовні екскурсії для військових, які проходять реабілітацію у медзакладах міста.