Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові військовий у Центрі "Незламні" проходить реабілітацію на тренажері, виготовленому з металу "Азовсталі" arrow

У Львові військовий у Центрі "Незламні" проходить реабілітацію на тренажері, виготовленому з металу "Азовсталі"

3 лютого 2023 17:20
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Львівський Центр Незламні: після протезування воїн займається на тренажері з металу Азовсталі
"Фізрук" у Центрі НЕЗЛАМНІ займається на тренажері з металу "Азовсталі"
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Військові у Центрі "Незламні" проходитимуть реабілітацію на тренажері, що виготовлений з металу останньої партії "Азовсталі". Метал був відлитий 20 лютого — за чотири дні до повномасштабного вторгнення. На тренажері вже займається захисник з Донеччини.

Про це повідомили у Першому медоб`єднанні Львова.

Читайте також:

"Фізрук" — це позивний військового Андрія Аскерова. Йому 37. Працював тренером із волейболу, однак щойно почалася повномасштабна війна, він мобілізувався.

У жовтні, під час одного із завдань на Донеччині, звідки родом Андрій, разом із побратимами підірвався на міні. Їх з множинними осколковими пораненнями тоді доправили до однієї з лікарень Дніпра. Там Андрієві ампутували ліву ногу, бо кістки стопи були повністю розтрощені. Лікували захисника у Вінниці, у Немирові, лише потім він потрапив до Національного реабілітаційного центру "НЕЗЛАМНІ" у Львові.

Оскільки ампутація була виконана не належним для подальшого протезування чином, хірургам довелося оперувати вдруге. Реампутацію ноги Андрієві зробили після консультацій із протезистом. Адже у Центрі "НЕЗЛАМНІ" хірурги обов'язково залучають протезистів, аби визначити найліпший для протезування рівень ампутації.

Також від першого дня потрапляння Андрія до медзакладу, він сумлінно проходив фізичну та психологічну реабілітацію. Нещодавно Андрій отримав протез і знову почав ходити. Тепер він займається ще наполегливіше. І робить це, зокрема, на "особливому" тренажері "Блокова рамка".

Вага, яку піднімає Андрій, виготовлена з останньої партії металу з "Азовсталі", отриманої 20 лютого  — напередодні повномасштабного вторгнення.

Виробники обладнання з Харкова виготовили з цього металу вантажні плитки для тренажерів. Його Національному реабілітаційному центрі "НЕЗЛАМНІ" передали в межах українсько-швейцарського проєкту "Реабілітація травм війни" та БФ "Пацієнти України".

Окрім того, аби кожен українець, який втратив кінцівки у війні, отримав шанс повернутися до повноцінного життя, Національний реабілітаційний центр "НЕЗЛАМНІ" Першого медоб’єднання Львова спільно з благодійною платформою Dodro.ua оголосили проєкт "Протези для незламних". 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Львові виготовлятимуть протези для дітей.

Окрім того, у Львові запустили безкоштовні екскурсії для військових, які проходять реабілітацію у медзакладах міста.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

18:45 Обмежено придатні під час війни: чи відправляють на фронт і де служать

18:37 Двох організаторів "п'яних вечірок" у Києві залишили під вартою на час слідства

Новина з фото

18:33 "Армію дронів" поповнили комплекси безпілотників Raybird-3 українського виробництва

Ексклюзив

18:30 На часі чи ні: як одесити ставляться до дерусифікації

Новина з фото

18:21 Кров з носа та стерті пальці: Дорофєєва показала наслідки зйомок нового кліпу "Вотсап"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:11 У Львові попрощаються з п’ятьма Героями, які захищали Україну

Ексклюзив

18:04 Експерт розповів, коли ЗСУ почнуть великий контрнаступ

Ексклюзив

18:00 "Бити, вивозити потягами чи не звертати уваги?": інтерв'ю з Іриною Фаріон про методи боротьби з російськомовними

17:59 Ексочільнику Херсонської ОВА оголосили підозру: у чому його звинувачують

17:58 "Львівська залізниця" попереджає про зміни у розкладі руху приміських поїздів

Ексклюзив

18:30 На часі чи ні: як одесити ставляться до дерусифікації

Новина з відео

17:14 На Одещині викрили корупційну схему оформлення документів моряків: подробиці

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 4 лютого: Близнюкам — усамітнення та відпочинок, Дівам — встати на шлях змін

Новина з відео

15:51 СБУ спіймала на хабарі посадовців митниці у Чернівецькій області

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:55 Ворог не пройде: на півночі посилено охороняють об’єкти критичної інфраструктури від диверсантів

Новина з відео

11:20 Одеса технічно готова до переходу на графіки відключень світла

Новина з відео

09:49 В окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль: росЗМІ повідомляють про смерть колаборанта

Новина з відео

06:57 ​​​​​​​У Німеччині поїзд наїхав на дітей: є загиблі

Новина з відео

23:20 Диктатор путін погрожує Заходу "не лише бронетехнікою"

Ексклюзив

18:00 "Бити, вивозити потягами чи не звертати уваги?": інтерв'ю з Іриною Фаріон про методи боротьби з російськомовними

17:03 У Харкові обговорили новий генплан міста: що планують змінити

17:01 Танці Лаврова з бубном: що являють собою потенційні союзники росії в Африці

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

08:00 Що чекати від гривні в 2023 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:30 "Найближчі місяці будуть важкими. Слід приготуватися до великих втрат", — Кузан

Ексклюзив

17:09 Астрологиня назвала дати, коли чекати ракетних обстрілів у лютому

16:31 Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Новина з фото

14:31 "Весна буде за шість тижнів", — бабак Тимко зробив традиційний прогноз

08:14 Точка неповернення наближається: як міжнародні санкції руйнують економіку росії

Актуальне по темі

None 3 Лютий 15:08

Обмежено придатні під час війни: чи відправляють на фронт і де служать

None 3 Лютий 18:37

Двох організаторів "п'яних вечірок" у Києві залишили під вартою на час слідства

None 3 Лютий 18:33

"Армію дронів" поповнили комплекси безпілотників Raybird-3 українського виробництва

None 3 Лютий 17:56

На часі чи ні: як одесити ставляться до дерусифікації

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB