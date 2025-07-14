В Черновцах судили преподавательницу колледжа, филиала ЛНУ, за получение взятки от абитуриента

Студенты на занятиях. Иллюстративное фото: УНИАН

Черновицкий районный суд вынес приговор в отношении преподавательницы Черновицкого профессионального колледжа Львовского национального университета природопользования, которая была признана виновной в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Она требовала взятку у будущего студента.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору обвиняемая получила от абитуриента 300 долларов США за обещание содействия поступлению в учебное заведение без военно-учетного документа.

Преподавательница не признала свою вину, заявив, что абитуриент сам обратился к ней с подобной просьбой. Обвиняемая сообщила ему, что на этапе подачи документ не является обязательным, но во время зачисления он необходим. После этого абитуриент попросил ее помочь с загрузкой документов в электронную систему и пообещал отблагодарить ее.

Решение суда

По мнению суда, предоставленные доказательства свидетельствуют о вине обвиняемой в вымогательстве взятки, и она была признана виновной. Суд назначил ей штраф в размере 51 тыс. гривен. На решение суда возможно подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что военнослужащий ВСУ предлагал другому бойцу за взятку получить увольнение с военной службы по состоянию здоровья. Его оштрафовали.

Ранее сообщалось, что во Львове судили акушерку родильного отделения, которая избила коллегу медицинскими инструментами. Конфликт произошел среди ночи в областной клинической больнице.