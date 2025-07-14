У Чернівцях судили викладачку коледжу, філії ЛНУ, за отримання хабаря від абітурієнта

Викладачку філії ЛНУ в Чернівцях спіймали на хабарі — як покарали
Чернівецький районний суд виніс вирок щодо викладачки Чернівецького фахового коледжу Львівського національного університету природокористування, яка була визнана винною у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Вона вимагала хабар у майбутнього студента.
Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Згідно з вироком обвинувачена отримала від абітурієнта 300 доларів США за обіцянку сприяння вступу до навчального закладу без військово-облікового документа.
Викладачка не визнала свою провину, заявивши, що абітурієнт сам звернувся до неї з подібним проханням. Обвинувачена повідомила йому, що на етапі подачі документ не є обов'язковим, але під час зарахування він необхідний. Після цього абітурієнт попросив її допомогти з завантаженням документів до електронної системи та пообіцяв віддячити їй.
Рішення суду
На думку суду, надані докази свідчать про вину обвинуваченої у вимаганні хабаря, і вона була визнана винною. Суд призначив їй штраф у розмірі 51 тис. гривень. На рішення суду можливо подати апеляцію.
Раніше повідомлялось, що військовослужбовець ЗСУ пропонував іншому бійцю за хабар отримати звільнення з військової служби за станом здоров'я. Його оштрафували.
Раніше повідомлялось, що у Львові судили акушерку пологового відділення, яка побила колегу медичними інструментами. Конфлікт стався серед ночі в обласній клінічній лікарні.
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