У Чернівцях судили викладачку коледжу, філії ЛНУ, за отримання хабаря від абітурієнта

Студенти на заняттях. Ілюстративне фото: УНІАН

Чернівецький районний суд виніс вирок щодо викладачки Чернівецького фахового коледжу Львівського національного університету природокористування, яка була визнана винною у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Вона вимагала хабар у майбутнього студента.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з вироком обвинувачена отримала від абітурієнта 300 доларів США за обіцянку сприяння вступу до навчального закладу без військово-облікового документа.

Викладачка не визнала свою провину, заявивши, що абітурієнт сам звернувся до неї з подібним проханням. Обвинувачена повідомила йому, що на етапі подачі документ не є обов'язковим, але під час зарахування він необхідний. Після цього абітурієнт попросив її допомогти з завантаженням документів до електронної системи та пообіцяв віддячити їй.

Рішення суду

На думку суду, надані докази свідчать про вину обвинуваченої у вимаганні хабаря, і вона була визнана винною. Суд призначив їй штраф у розмірі 51 тис. гривень. На рішення суду можливо подати апеляцію.

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець ЗСУ пропонував іншому бійцю за хабар отримати звільнення з військової служби за станом здоров'я. Його оштрафували.

Раніше повідомлялось, що у Львові судили акушерку пологового відділення, яка побила колегу медичними інструментами. Конфлікт стався серед ночі в обласній клінічній лікарні.