У Львові акушерка вдарила колегу набором медичних інструментів

Медсестра працює у лікарні. Ілюстративне фото: Pexels

У Львові суд визнав винною акушерку пологового відділення у завданні тілесних ушкоджень колезі під час нічної зміни. Конфлікт стався серед ночі в обласній клінічній лікарні.

Про це йдеться у вироку, опублікованому 1 липня в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Акушерка вдарила колегу набором інструментів

Інцидент стався 9 жовтня 2024 року близько 1:00 ночі в приміщенні лікарні на вулиці Юрія Руфа. Під час раптової сварки обвинувачена схопила набір інструментів для родів, який важить близько кілограма, і вдарила ним іншу акушерку в обличчя — у ділянку правого ока та скроні.

Удар призвів до утворення великої гематоми, сильного болю та тривалого лікування. Потерпіла звернулася до поліції, а згодом подала до суду і цивільний позов про компенсацію моральної шкоди. Свідки підтвердили її версію подій.

Сама обвинувачена свою вину не визнала, заявивши, що не завдавала удару, а навпаки — сама зазнала агресії. Втім, експертизи, свідчення очевидців і матеріали слідчого експерименту це заперечили.

Суд призначив штраф та зобов’язав виплатити компенсацію

Суд визнав жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення, яке спричинило умисне легке тілесне ушкодження, та призначив їй штраф у розмірі 850 грн. Також частково задоволено цивільний позов потерпілої — з обвинуваченої стягнуто 20 тисяч гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, у Львові суд визнав незаконною передачу пам’ятки архітектури національного значення — Порохової вежі — в оренду.

Раніше у Львові суд покарав військовослужбовця, який порушив правила поводження зі зброєю.