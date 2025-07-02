Боєць випадково поранив себе та товариша під час навчань за що отримав покарання суду

Бійці ЗСУ на навчаннях. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

На Львівщині суд розглянув справу військовослужбовця, який порушив правила поводження зі зброєю. В результаті поранив і себе і бойового товариша.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Солдат, уродженець Сумщини, під час навчальних стрільб на території однієї з військових частин намагаючись змінити руку, яка тримала автомат Калашникова, випадково вистрілив собі в ногу.

Внаслідок втрати контролю над зброєю було здійснено випадковий постріл у бік іншого військовослужбовця, який отримав наскрізне поранення правого плеча та передпліччя.

Солдат уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Сторони погодилися на призначенні покарання у вигляді піврічного службового обмеження з відрахуванням 10% грошового забезпечення в дохід держави.

Рішення суду

Суддя затвердила угоду та призначила відповідне покарання. На вирок ще можливе подання апеляції.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині суд визнав винною головну державну інспекторку обласного управління правового забезпечення ГУ ДПС в одержанні хабаря. За злочин, жінку покарали.

Також у Львівській області судили чоловіка, який намагався провезти контрабанду на понад 10 млн гривень.